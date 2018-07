Superenalotto | jackpot sale a 15 milioni

Lotto - le estrazioni del 12 luglio : tutti i numeri vincenti. Superenalotto - jackpot a 13 milioni : Lotto , Superena Lotto e 10e Lotto , dalle 20 le estrazioni in tempo reale su Leggo.it. Attesa soprattutto per il Superena Lotto , arrivato al concorso n.83 dell'anno 2018: 13 milioni di euro il...

Lotto - i numeri dell’ultima estrazione. Superenalotto : in due sfiorano il jackpot : Nessun 6 nell’ultima estrazione del SuperEna Lotto . Il concorso del 26 giugno non ha regalato premi milionari, ma due fortunati hanno comunque centrato un 5 portandosi a casa oltre 78mila euro a testa: le schedine vincenti...

Superenalotto - assegnato il Jackpot : 45 giocatori vincono 1 - 1 milioni di euro a testa : Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 23 giugno è stato azzeccato il '6' da 51,3 milioni di euro: la vincita è avvenuta mediante un sistema a caratura attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. Un sistema a caratura non è altro che un sistema che suddivide una giocata in quote di uguale valore che possono essere acquistate separatamente ad un dato costo. Infatti il Jackpot totale di 51,3 milioni di euro è stato suddiviso in 45 quote valenti ...