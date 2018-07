Sugli sbarchi la fermezza va usata con equilibrio

ilgiornale

(Di sabato 14 luglio 2018) Caro Direttore,gli accadimenti che hanno messo il tema dei migranti in testa all'agenda mi spingono a invocare la sua attenzione, oltre che quella dei suoi lettori. Rivendichiamo qui la disponibilità a porre le basi per una serie di politiche durature e di buon senso, le stesse basi gettate dal presidente Antonio Tajani nel suo ultimo incontro con il premier libico Fayez al Sarraj. Invocare stabilità in Libia per avere stabilità in Europa e lavorare in questa direzione, anche con la proposta concreta di creare una lista nera per i trafficanti di donne e uomini, è la strada tracciata da Forza Italia, che ancora una volta si pone come guida in politica estera e immigrazione. Di questo genere di diplomazia l'Italia ha bisogno.Mi occupo di immigrazione da circa 15 anni e so che le regole devono assolutamente cambiare. Allo stesso modo, sono cosciente che ciò che il nostro partito può ...