Stuprata in ospedale | la denuncia choc

"Sono stata Stuprata in ospedale da un infermiere". La denuncia di una paziente a Macerata : Una paziente di 30 anni ha denunciato di essere stata violentata da un infermiere in un reparto dell'ospedale di Macerata, dove era ricoverata. Sul caso indaga la Squadra Mobile, diretta da Maria Raffaella Abbate, che ha individuato rapidamente l'infermiere: un 40enne, che in un interrogatorio informale avrebbe negato ogni addebito, facendo capire che la giovane era consenziente.La 30enne invece ha riferito di essere stata oggetto da subito ...