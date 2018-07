Struttura piena | assolto resta in carcere

"Non è un centro migranti - ma una gabbia piena di bambini". La denuncia del deputato Usa Welch su una Struttura a Brownsville : "Ho visto gabbie piene di bambini. Non è nient'altro che una prigione". Peter Welch, deputato del Vernont, è uno dei Congressman che ha visitato nelle ultime ore la struttura dove a Brownsville, in Texas al confine col Messico, vengono trattenuti i minori separati dai genitori dopo l'ingresso illegale negli Stati Uniti.Su Twitter, con una serie di messaggi, Welch descrive il quadro. "La struttura accoglie 1500 ragazzi, è ...