Storia recente di Williams Serena | la mamma tennista più forte di sempre

(Di sabato 14 luglio 2018) Wimbledon è il Tempio dei primati. Qui, dove tutto è super, sono transitate neo-mamme eccezionali come Dorothea Lambert Chambers che firmò i Championships nel 1914 e come l’aborigena australiana Evonne Goolagong che la emulò 1980. Qui, da più anziana era Open, a 36 anni 291 giorni, da giocatrice di più alta in classifica disull’erba più famosa (n. 181), bussa alla porta dell’ottavo trionfo nel Tempio (a una tacca dal record di Martina Navratilova) e dello Slam numero 24 (come la primatista Margaret Court) un’altra super-, Serena Williams. Che, a gennaio 2017, firmava gli Australian Open (già incinta), l’1 settembre sosteneva un complicato parto cesareo nel dare alla luce Alexis Olympia Ohanian Jr., e subiva quattro operazioni, “non so nemmen’io quante, ho perso il conto, so di ...