Stagionali | che cosa cambia col decreto Dignità

Contratti Stagionali senza causale e voucher Di Maio ci ripensa e i sindacati protestano : Nel testo di 17 pagine del decreto ci sono novità importanti anche sul gioco d'azzardo, che hanno già messo sul piede di guerra gestori e mondo del calcio. Dal 2019 sarà vietato pubblicizzarlo, così ...

Nel decreto Dignità salta la causale per i contratti Stagionali. Dopo i voucher - altra vittoria per la Lega : Ancora aperture sui voucher e una correzione sui contratti a termine per gli stagionali. Queste le ultime novità sul decreto cosiddetto dignità, che ieri sera ha avuto il placet della Ragioneria dello Stato (a una decina di giorni dal varo in consiglio dei ministri), oggi è passato alla firma del Capo dello Stato e stasera dovrebbe finalmente essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un iter travagliato, tanto che il ministro ...

Lavoro : Confesercenti - su Stagionali segnale che attendevamo : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Valutiamo positivamente il superamento delle causali per i contratti a tempo determinato delle aziende stagionali. E’ un primo segnale che attendevamo”. Lo afferma Confesercenti in una nota, commentando il testo bollinato del dl Dignità. “Ma le difficoltà permangono invece rispetto alle causali introdotte per i contratti superiori ai 12 mesi che rischiano di ingenerare contenziosi ...

Voucher : Borghi - non è questione tabù - sono utili per Stagionali : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Dei Voucher “se ne discute” non è “tabù”. Così il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi in merito alla vicenda dei Voucher. “Penso che per lavoratori strettamente stagionali, senza l’assurdo abuso che c’è stato nel sistema dei Voucher da Monti in poi, siano utili. Penso alle vendemmie o similari”, sottolinea Borghi a margine ...