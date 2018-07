SPOT CHICCO Come mai fare un figlio scandalizza gay e pasdaran dell' amore libero?

“Facciamo un altro baby boom” : lo SPOT CHICCO spopola e fa discutere : Il nuovo spot della Chicco sta facendo molto parlare e ha diviso nettamente l’Italia in due: da una parte chi l’ha trovato bellissimo, un “inno all’amore (e al sesso), dovunque e comunque”, dall’altro chi si è sentito ferito, giudicandolo ipocrita e scorretto. Nello spot, facendo riferimento al fatto che quest’anno non si è potuta festeggiare l’Italia ai Mondiali come in passato, in particolare nel ...

“Moltiplichiamoci” : lo SPOT della Chicco diventa un caso sui social : Ogni Mondiale è vinto, anche quello in cui non si partecipa, se finisce con un baby boom. Sta facendo discutere sui social network lo spot della Chicco che recita: “Non...

Chicco - SPOT invita a fare figli : è bufera/ Video - “Fatelo per l'Italia” : Giorgia Meloni difende l'azienda : Chicco, spot invita a fare figli: è bufera, Video. “Fatelo per l'Italia”: Giorgia Meloni difende l'azienda dalle critiche che sono piovute. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Video pubblicità Chicco per il baby boom 2018 spacca il web : SPOT ironico o offensivo? : Impazza sui social il Video pubblicità Chicco con protagonista il baby boom: il noto brand di prodotti per l'infanzia è sulla bocca di tutti. Coperto da molte critiche da chi considera offensivo lo spot o da pochi elogi da chi reputa la scelta dell'azienda coraggiosa e di controtendenza. Come interpretare la nuova campagna pubblicitaria? Con un pizzico di ironia ma pure contestualizzandola per quello che è: una réclame istituzionale per attirare ...

Chicco - caos per lo SPOT pro nascite "Fascista". "No - ha ragione" Bufera sui social. ECCO IL VIDEO : "Non sarà il 1982 o il 2006 ma anche quest'anno le notti possono ancora diventare magiche". Con queste parole Chicco ha postato sui social e su Youtube Il VIDEO del nuovo spot in onda in tv che sta sollevando un vespaio di polemiche. Segui su affaritaliani.it

