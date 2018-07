Sperlonga | ragazza morta in piscina Autopsia | è annegata

Sperlonga - ragazza risucchiata da bocchettone piscina : 4 indagati : Sperlonga , ragazza risucchiata da bocchettone piscina : 4 indagati Gli accertamenti sul corpo della 13enne serviranno a chiarire se la ragazza sia stata colta da malore . Intanto continuano le indagini per omicidio colposo: gli inquirenti hanno posto sotto sequestro l'area e sentito i testimoni Parole ...

