huffingtonpost

: Spediscono un messaggio in bottiglia con la foto della mamma morta. Due anni dopo scoprono dove è finita - HuffPostItalia : Spediscono un messaggio in bottiglia con la foto della mamma morta. Due anni dopo scoprono dove è finita -

(Di sabato 14 luglio 2018) Duefa,aver perso la, un fratello e una sorella hanno deciso di spedire unin. Alle onde del mare hanno affidato unamadre scomparsa e un biglietto che raccontava quanto accaduto. "Volevamo vedere dove sarebbe finita la sua storia", hanno spiegato. Più di 700 giorni, qualcuno li ha ricontattati all'indirizzo che avevano lasciato e i due hanno così potuto scoprire il posto magico che laaveva deciso di "visitare".La storia è stata raccontata sul social network Imgur. Partito da Atlantic Beach, in North Carolina, ilinè finito in Marocco, in una spiaggia assolata, nella città di Tafaya.Due ragazzi hanno raccolto il vetro contenente lae il testo e hanno subito scritto ai fratelli, allegando anche ladel luogo magnifico in cui si trovavano.Su Imgur, l'utente ...