Spara e uccide compagno della ex | arrestato

Cremona : Spara e uccide compagno della sua ex - arrestato : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – Non sopportava che la sua ex avesse un nuovo compagno, così lo ha atteso e ucciso sparandogli contro tre colpi di pistola; quindi si è dato alla fuga. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri nel cremonese. L’omicida, un operaio incensurato di 47 anni, è stato rintracciato poco dopo nei pressi di Milano dai carabinieri che lo hanno arrestato.L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30 di ieri: ...

Cormano - licenziato da ditta di famiglia : uccide padre e compagna | Poi si Spara : Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara Continua a leggere L'articolo Cormano, licenziato da ditta di famiglia: uccide padre e compagna | Poi si spara proviene da NewsGo.

Tragedia in una ditta : Spara a padre e compagna poi si uccide : Tre persone sono morte per ferite di arma da fuoco nella tarda serata di ieri all'interno dell'azienda 'Seri Cart' di Cormano (Milano). Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un duplice omicidio-suicidio. Le vittime sono un 60enne, la sua compagna 55enne e il figlio dell'uomo di 43 anni Segui su affaritaliani.it

Uccide il padre e la compagna di lui poi si Spara : tragedia in un'azienda del milanese : Trovati morti, con diverse ferite da arma da fuoco, nella tarda serata di ieri all'interno dell'azienda 'Seri Cart' di Cormano (Milano). Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di...

Cormano. Maurizio Platini uccide il padre Romano - Anita Salsi - poi si Spara : Dramma familiare a Cormano nel Milanese. La tragedia si è consumata nell’azienda Seri Cart. In base agli accertamenti si è

Anziano uccide moglie e figlio e poi si Spara col fucile da caccia : Avrebbe ucciso la moglie e il figlio e poi si sarebbe tolto la vita l?Anziano trovato cadavere insieme ai suoi familiari in un?azienda agricola ai confini tra Vairano e Pietramelara, nel...

Teano. Franco Fioretti uccide la moglie Angela e il figlio Felice poi si Spara : Franco Fioretti ha ucciso la moglie Angela e il figlio Felice con il proprio fucile da caccia. Poi ha rivolto l’arma contro sé stesso e ha fatto fuoco, uccidendosi.--Il duplice omicidio e successivo suicidio è avvenuto in un’azienda agricola situata in località Taverna Zarone, nel territorio del comune di Teano. La macabra scoperta è stata fatta dai Carabinieri, che erano intervenuti in seguito alla segnalazione fatta al 112 da un cittadino ...

Udine - Spara alla moglie e si uccide : i risultati dell’autopsia : Udine, spara alla moglie e si uccide: i risultati dell’autopsia Concluso l’esame sui corpi di Giuliano Cattaruzzi e sua moglie Donatella Briosi. La donna è stata uccisa dall’ex marito in uno studio notarile dove entrambi si trovavano per la compravendita di un immobile. Cattaruzzi, che poi ha rivolto l’arma contro di sé per togliersi la […] L'articolo Udine, spara alla moglie e si uccide: i risultati dell’autopsia ...

Udine - Spara alla moglie e si uccide : i risultati dell’autopsia : Concluso l'esame sui corpi di Giuliano Cattaruzzi e sua moglie Donatella Briosi. La donna è stata uccisa dall'ex marito in uno studio notarile dove entrambi si trovavano per la compravendita di un immobile. Cattruzzi, che poi ha rivolto l'arma contro di sé per togliersi la vita, lascia un bambino di dieci anni avuto con l'ultima compagna.Continua a leggere

Bologna - poliziotto si Spara al cuore e si uccide in questura : Una tragedia ha colpito la polizia di Stato di Bologna e di tutta Italia: ieri durante la pausa pranzo un sostituto commissario di Ps si è suicidato nei locali della questura del capoluogo felsineo.Erano le prime ore del pomeriggio quando un poliziotto di 52 anni si è chiuso nell'ufficio di gabinetto della questura e ha estratto la pistola d'ordinanza dalla fondina. Quindi ha rivolto l'arma contro di sè, la ha puntata verso il cuore ed ha fatto ...

Spara alla moglie e si uccide : arma restituita da amico : Pescara - Era stato di proprietà di Giuliano Cattaruzzi fino allo scorso anno il revolver a tamburo calibro 38 che ieri mattina l'uomo ha utilizzato per uccidere l'ex moglie Donatella Briosi e togliersi la vita in uno studio notarile in centro a Udine. Poi Cattaruzzi aveva ceduto l'arma a un amico. Ma una quindicina di giorni fa, quando era rientrato a Tarcento proprio per la compravendita dell'immobile, gliene aveva ...

Prima Uccide l'Ex Moglie - Poi Si Spara. Tragedia Nello Studio Notarile : Udine - Viveva ormai a Udine da anni ma era nata a Pescara Donatella Briosi, l'ex Moglie di Giuliano Cattaruzzi l'uomo che ieri l'ha uccisa e si è tolto la vita in uno Studio Notarile a Udine. L'uomo, friulano, aveva avuto dalla Prima Moglie una figlia, che vive in Emilia Romagna e che dovrebbe arrivare oggi nel capoluogo friulano per le pratiche di rito. Fallito il primo matrimonio, si era poi sposato a inizi anni ...