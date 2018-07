Sono stata stuprata in ospedale da un infermiere La denuncia di una paziente

Macerata - paziente di 30 anni denuncia stupro in ospedale : “Sono stata violentata da un infermiere” : La violenza sessuale sarebbe avvenuta in una stanza inutilizzata dell'ospedale di Macerata. L'uomo avrebbe convinto la giovane paziente a seguirlo e l'avrebbe in seguito costretta a un rapporto sessuale. Il 40enne, immediatamente individuato dalla polizia, nega ogni addebito e sostiene che la ragazza fosse consenziente.Continua a leggere

C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina : 19 persone Sono morte e 12 Sono ferite : C’è stata un’esplosione in un impianto chimico della regione dello Sichuan, nel sud-ovest della Cina: sono morte 19 persone e 12 sono ferite. Lo ha fatto sapere l’agenzia di stampa statale Xinhua, dicendo anche che le condizioni dei feriti sono The post C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina: 19 persone sono morte e 12 sono ferite appeared first on Il Post.

"Sono stata molestata per strada a Roma. Chiedevo aiuto - nessuno mi ha risposto" : "Sono stata molestata per la strada a Roma: Chiedevo aiuto, nessuno mi ha risposto". In una lettera pubblicata dal Corriere della sera, Francesca, nome di fantasia, raccontata l'episodio che l'ha coinvolta. La ragazza ha deciso di condividere il suo caso per lanciare un messaggio di aiuto a tutte le donne che, come lei, subiscono ogni giorno minacce di aggressione.Vorrei raccontarvi un doloroso caso di molestia sessuale che ha visto coinvolte ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “È stata una bella battaglia. Ho spinto come un pazzo - Sono contentissimo” : Sebastian Vettel è raggiante alla fine del GP di Gran Bretagna, vinto al termine di una Grande battaglia con la Mercedes di Valtteri Bottas. Una vittoria che sembrava scontata, poi messa in discussione dalla Safety Car. “La Safety Car ha reso tutto più frizzante“, ha dichiarato il tedesco dopo la fine della corsa. “È stata una bella battaglia, ho spinto come il pazzo con le gomme più fresche. Non è stato semplice. Credo di ...

F1 Gran Bretagna - Hamilton : «È stata veramente dura - le Ferrari Sono vicinissime» : SILVERSTONE - Sulla pista di casa era il favorito della vigilia e Lewis Hamilton in qualifica non ha tradito le attese piazzando la quarta pole position: ' Ho dato tutto quello che potevo, è stata ...

Katia Ricciarelli su Pippo Baudo : "Mi chiese di abortire - poi evidentemente Sono stata punita" : Dalle luci del palcoscenico agli scomodi sgabelli dello studio tv di "BELVE". È Katia Ricciarelli l’ultima ospite di Francesca Fagnani nella puntata che chiude il primo fortunato ciclo di interviste in onda...

Malena al Grande Fratello Vip 3? / "Non Sono stata contattata ma non escludo la mia partecipazione..." : Malena al Grande Fratello Vip 3? Intervistata da Libero, ammette: "Non sono stata contattata, comunque non lo escludo assolutamente. Se viene ben venga"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:50:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : "Luigi fa la parte della vittima - io Sono stata lasciata" : Sara Affi Fella non ha digerito le parole che Luigi Mastroianni ha dichiarato al settimanale Uomini e Donne Magazine sulle fine della loro storia (secondo lui mai iniziata). Quindi in una diretta Instagram l'ex tronista ha voluto spiegare la situazione. Volevo ringraziarvi tutti per i messaggi che mi state mandando! Vi guardo tutti e vi leggo❤️ #grazie Un post condiviso da Sara Affi Fella (@SaraAffiFellaufficiale) in ...

Claudia Gerini : “Sono stata molestata. Con Verdone ci fu un flirt” : Claudia Gerini si racconta, dal flirt (segreto) con Carlo Verdone, alle molestie subite quando era giovanissima. L’attrice romana ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani, svela i suoi amori e i dolori del passato. Dopo la fine della relazione con Federico Zampaglione e la storia con Andrea Preti, oggi si dichiara single. Nel suo curriculum sentimentale però c’è anche un breve flirt con Carlo Verdone, attore e regista che ...

Belve - Claudia Gerini : “Da ragazzina Sono stata molestata da un direttore del doppiaggio” : “Ogni donna ha il suo episodio di molestia”. Claudia Gerini scava in un passato da dimenticare della sua carriera nello spettacolo, ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, in onda venerdì 29 giugno alle 22:45 su NOVE. “Le è successo qualcosa da ragazzina, adolescente poi da ragazza, che avrebbe preferito non vivere e ripensandoci oggi le fa male, qualche episodio sgradevole?”, chiede la giornalista. “Mi sono capitati degli episodi di ...

Natalya Nemchinova - “la più bella di Russia 2018” nega di essere stata una pornostar : “Sono in stato di choc” : Grazie di tutto, ma non sono una pornostar. Natalya Nemchinova, la 28enne tifosa russa, apparsa sugli spalti in diverse inquadrature tv durante la partita Russia – Egitto, ha negato di essere un star del porno. La bella e bionda tifosa di Golovin e soci era stata inquadrata più volte durante il match vinto dai russi per 3 a 1 con in testa il tradizionale copricapo koloshnik, t-shirt sollevata fin sotto i seni, sorriso smagliante e tricolore ...

Claudia Gerini/ "Anche io Sono stata molestata. Asia Argento? Ok denunciare Weinstein dopo anni ma..." (Belve) : Claudia Gerini è l'ospite di Belve: dalla relazione con Carlo Verdone allo scandalo Weinstein. Anche l'attrice è stata vittima di un episodio di molestia.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:24:00 GMT)

Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni/ “Sono stata lasciata e oggi dirò la verità" : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati ma sul web piovono ancora critiche per l'ex tronista di Uomini e Donne. "Ha preso in giro tutti, ecco perché"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:22:00 GMT)

Roma - Pastore : 'Sono qui per sentirmi importante. È stata una scelta facile' : In meno 24 ore la Roma ha ufficializzato l'acquisto di Javier Pastore e lo ha presentato a Trigoria davanti a decine di giornalisti. Il fiore all'occhiello del mercato di Monchi, ha voglia di rivalsa ...