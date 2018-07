Social agli eredi in caso di morte

Abolizione vitalizi - Roberto Fico : “Non è un taglio di costi - è una misura culturale e di riequilibrio Sociale” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente della Camera Roberto Fico spiega la delibera per il taglio dei vitalizi parlamentari: "E' un atto fondamentale che mette fine a una disparità di trattamento che eisisteva nel Paese tra i cittadini e i propri rappresentanti. Sono certo che anche il Senato farà le sue valutazioni e continuerà in questo percorso che non è solo di taglio dei costi, anche se comunque parliamo di oltre 40 ...

Meloni : 'Reato di tortura impedisce agli agenti di lavorare'. Bufera Social - poi corregge il tweet : 'Abolire il reato di tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro'. Giorgia Meloni twitta la sintesi di una proposta di legge di Fdi. E scoppia la polemica. La frase fa scalpore sui ...

Meloni : reato di tortura impedisce agli agenti di lavorare. Bufera Social - poi cancella il tweet : La leader di Fratelli d’Italia ha corretto il tiro pubblicando un tweet in cui sottolinea che il problema non è il reato ma il modo in cui è stato codificato

Cristiano Ronaldo-Juventus - CR7 non fa… i conti con l’oste : Cuadrado svela sui Social il destino della maglia numero 7 [FOTO] : L’esterno colombiano non poteva non cedere la propria maglia numero sette a Cristiano Ronaldo, l’annuncio arriva direttamente sui social Sarà ancora CR7 grazie a… Cuadrado. Il colombiano, che fino alla scorsa stagione ha indossato la maglia numero 7 alla Juventus, ha deciso di cederla a Cristiano Ronaldo, ultimo acquisto del club bianconero. Il brand del portoghese non verrà dunque intaccato grazie al bel gesto ...

Taglio alle pensioni d’oro e aumento degli assegni Sociali : ?perché i conti non tornano : Tutto dipende da dove si posizionerà l’asticella della limatura ai trattamenti più elevati. Cambia la platea se la sforbiciata parte da 4 mila euro netti o dai 5 mila...

Ordine dei medici - la maglietta rossa scatena la polemica sui Social : 'la politica fuori dalle sale operatorie' : Pronta la replica di De Giorgi : 'Il colore della maglietta non c'entra nulla con la politica. I migranti sui barconi la fanno indossare ai propri figli perché questi siano immediatamente visibili in ...

Se l’iniziativa #magliettarossa rischia l’autogol Social : l’iniziativa era stata lanciata dal fondatore di Libera, don Luigi Ciotti e raccolta da molti esponenti della sinistra, tra cui Laura Boldrini: indossare una maglietta rossa come...

Maglietta rossa per il dramma dei migranti : molte le adesioni sui Social : Di rosso era vestito il piccolo Aylan, tre anni, la cui foto nel settembre 2015 suscitò la commozione e l'indignazione di mezzo mondo. Di rosso erano vestiti i tre bambini annegati l'altro giorno ...

Magliette rosse per i migranti : tanti volti noti aderiscono sui Social : Magliette rosse per i migranti: tanti volti noti aderiscono sui social L’iniziativa contro "l'emorragia di umanità" è stata promossa da Libera, Gruppo Abele, Arci, Legambiente ed Anpi . Tra chi ha voluto sostenere l'invito, Roberto Saviano, Anna Foglietta, Lucia Annibali, Valeria Solarino e l’ex premier Enrico Letta. LO ...

Ecco perché le vostre bacheche Social sono piene di gente in maglietta rossa : Un paese colorato di magliette rosse, da quota 2000 del rifugio Gran Paradiso all' isola di Lampedusa passando per i campi di formazione sui beni confiscati di Libera alla Goletta Verde di Legambiente in navigazione verso la Campania. In tanti hanno aderito e risposto all'iniziativa lanciata da don Luigi Ciotti di Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, ANPI e dal giornalista Francesco Viviano, che invitava tutti a indossare ...

Magliette rosse per la tragedia dei migranti - l'appello vola sui Social : "Coloriamo di umanità anche le piazze" : L'hashtag della giornata tra i primi della classifica di Twitter. Tanti appuntamenti e iniziative in tutta Italia per la campagna che invita a indossare una t-shirt come quella dei bambini che continuano a morire in mare. Ci sono anche Saviano, "Mettiamoci nei loro panni", Vasco...

Gad Lerner - coperto di insulti sui Social/ Nel mirino l'appello pro-migranti in maglietta rossa e rolex : Gad Lerner, coperto di insulti sui social network: ultime notizie nel mirino l'appello pro-migranti in maglietta rossa e rolex fatto dal giornalista su Twitter(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:54:00 GMT)