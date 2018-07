Sky Tg24 | la terra dei fuochi del nord Aumentano gli incendi di rifiuti tra smaltimenti

Euro sì - Euro no : Sky Tg24 dà la parola agli italiani : Euro Sì, Euro No Quanti italiani vogliono davvero uscire dall’Euro? Dopo la crisi istituzionale che ha incendiato il dibattito politico prima della nascita del governo e messo in fibrillazione i risparmiatori e i mercati, sarà questo il tema al centro dello speciale “Euro sì, Euro no. La parola agli italiani”, in onda su Sky Tg24 stasera alle 21. Lo speciale, condotto da Alessandro Marenzi, approfondirà il rapporto tra gli italiani, l’Europa e ...

Sondaggio Quorum/Youtrend per Sky Tg24 : M5S al 28 - 1% - Lega al 27 - 7% | : Rispetto al voto del 4 marzo, il Movimento 5 Stelle registra nelle intenzioni di voto una flessione di 4,5 punti, mentre il partito di Matteo Salvini raccoglie il +10,4% rispetto al responso delle ...

Luigi Di Maio a Sky Tg24 : entro l'estate taglio alle pensioni d'oro | : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico - ospite de L'intervista di Maria Latella - ha parlato di vari temi, dal taglio dei vitalizi alla prossima manovra finanziaria, fino al caso della ...

Luigi Di Maio a Sky Tg24 : al Senato legge su taglio pensioni d'oro | : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a Sky TG24: è l'occasione per parlare dei primi provvedimenti realizzati dal nuovo governo e dell'attuale situazione politica

Migranti - Delrio a Sky Tg24 : governo fa confusione - bloccare partenze - : Il capogruppo Pd alla Camera attacca l'esecutivo sul tema dei porti: "Mai stati chiusi, gli atti ufficiali dicono che non è vero. Fanno la guerra a dei poveracci in mare e a dei volontari delle Ong". ...

Maltempo - sindaco Moena a Sky Tg24 : esondato fiume. Circa 50 sfollati : Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Circa 50 le persone allontanate per l'inondazione

Vitalizi - Casellati a Sky Tg24 : se si trova formula si farà taglio - : La presidente del Senato è intervenuta sul tema degli assegni agli ex parlamentari: "La questione per me non ha una valenza politica, le mie perplessità sono di carattere tecnico-giuridico"

Armando Siri a Sky Tg24 : flat tax provvedimento di crescita economica - : Il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, ospite di Sky TG24 Economia, ha aggiunto: dovremmo cominciare e molto in fretta con questi provvedimenti per dar fiato al Paese

Decreto dignità - Fraccaro a Sky Tg24 : ok lunedì senza problemi - : Il titolare del dicastero per i Rapporti con il Parlamento sul provvedimento annunciato da Di Maio e momentaneamente stoppato : "Il reddito di cittadinanza è la priorità di questo governo. Nessuna ...