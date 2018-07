Sinistra oltre la sconfitta La versione di D' Alema

Sinistra : D'Attorre - serve discussione profonda oltre contenitori attuali : "Dal seminario promosso oggi da diverse associazioni di cultura politica viene una forte spinta a costruire un luogo permanente di confronto e di lavoro politico-culturale fra politici e intellettuali di area progressista che condividono, anche se oggi collocati ...

Identità e valori - la Sinistra vada oltre la Sinistra. E riparta da zero Dieci punti : In Dieci punti come dovrebbe essere il partito della nuova opposizione di domani, lontano parente del Pd di oggi

Salvini : «La Sinistra ci insulta - i cittadini ci premiano». Calenda : «Bisogna andare oltre il Pd» I dati : Da Salvini a Di Maio che esultano per le vittorie nelle città, a Martina e Calenda che, seppur con qualche distinguo, annunciano la necessità di rifondare il Pd. Sono i due volti della politica, a fronte dei risultati alle amministrative, che hanno incoronato nettamente il centrodestra vincitore, con il M5S che può vantare il colpo ad Imola, una delle roccaforti più rosse d'Italia. ...

La Sinistra in azione - oltre l'autoflagellazione : Basta lagnanze, autoflagellazioni e sindrome della sconfitta. E basta anche al dibattito autoreferenziale che non interessa a nessuno: per farsi trovare pronti alle prossime elezioni, a prescindere dalla durata di questa legislatura, non servirà un rabberciato fronte elettorale contro qualcosa o un'alleanza senza proposte credibili. È una strategia che non funziona più, ammesso che abbia mai realmente funzionato.Agli ...