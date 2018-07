Silvio Berlusconi ordina | opposizione dura alla Lega L' alleanza sta per frantumarsi

Silvio Berlusconi contro il Movimento 5 Stelle : “Sono totalmente incapaci e confusi - rovineranno aziende e lavoratori” : Dopo giornate di silenzio, Berlusconi torna a criticare il governo Conte e il decreto dignità: "Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere prigionieri delle vecchie ideologie della sinistra, che anche la sinistra ha ormai abbandonato".Continua a leggere

Silvio Berlusconi : "L'azione del governo è confusa e contraddittoria. I 5 Stelle? Schiavi dell'ideologia di sinistra" : "L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori". Silvio Berlusconi è intervenuto in diretta telefonica agli stati generali di Forza Italia in corso a Pescara, esprimendo il suo giudizio sull'operato dell'esecutivo."Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere ...

Silvio Berlusconi - l'annuncio ufficiale : dove si candida per le Europee : Sarà il grande ritorno in campo , quello di Silvio Berlusconi alle elezioni Europee del marzo 2019 : prima volta dopo anni in campo non solo come leader di FI, ma anche da candidato. E il ...

Silvio Berlusconi - sondaggio Piepoli : indice di fiducia nel Cav all'11% : Ci sarà dopo l'estate la 'prova del fuoco' per il governo giallo-verde e per i due partiti che lo formano: Lega e M5S. In autunno, infatti almeno una parte delle promesse fatte in campagna elettorale ,...

“Sempre nascosto”. Mai visto Luigi Berlusconi? Ecco il figlio di Silvio e Veronica : ”Tutto suo padre”, titola l’ultimo numero di ”Novella 2000” a corredo di una serie di scatti rubati all’intimità di Luigi Berlusconi. Il terzo figlio dell’ex Premier e di Veronica Lario è stato sorpreso infatti a Porto Rotondo, in Sardegna, nella baia di Villa Certosa. E mentre il padre atterrava con il jet privato, insieme alla compagna Francesca Pascale e le amiche Francesca Cipriani ed Elena Morali, Luigi si ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - Dagospia : la Lega rompe con Forza Italia prima del voto in Alto Adige : Certo, ci sono le Elezioni europee del marzo 2019. E' quello l'orizzonte temporale che in tanti si danno per giudicare l'operato della maggioranza giallo-verde. Insomma il giudizio degli elettori su ...

Antonio Tajani : “Silvio Berlusconi sarà candidato alle Europee a Napoli” : Il neo vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, parla di rilancio del partito: "Siamo vivi e saremo competitivi", anche grazie alla ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi che dovrebbe essere candidato a Napoli alle prossime elezioni Europee. Secondo Tajani, per lo sviluppo del Sud gli altri partiti mancano di idee concrete, mentre Fi lancia "un fondo europeo per il Sud" di 20 miliardi.Continua a leggere

Silvio Berlusconi non paga più - pignorati i conti di Forza Italia : il partito verso il crac : Oltre ai guai politici, per Forza Italia , ecco quelli finanziari. Già, perché il 'bancomat' Silvio Berlusconi ha chiuso i cordoni della borsa e il partito, assediato dai crediti e dai conti correnti ...

"Caro Silvio - consiglio da amico Basta con snob e figli di papà" La lettera di un berlusconiano doc : La scena politica attuale dimostra che il partito “Forza Italia” per rigenerarsi deve far leva su persone che provengono dalla società civile, evitando figli di papà o personaggi snob Segui su affaritaliani.it

Renzi a Mediaset : PierSilvio Berlusconi conferma la trattativa : Matteo Renzi sarà un nuovo volto Mediaset? E' possibile, secondo Piersilvio Berlusconi, il quale ha confermato che tra l'ex premier e l'azienda di Cologno Monzese è in corso una trattativa. L'obiettivo è portare in tv un programma sulle bellezze di Firenze descritte proprio da colui che, dal 2009 al 2014, ne è stato primo cittadino. Il canale candidato a trasmettere l'ipotetico programma divulgativo potrebbe essere Rete 4 che, dalla prossima ...

Pier Silvio Berlusconi : "Il progetto di Matteo Renzi a Mediaset? Perché no" : La trattativa c'è. Ma no, stavolta non parliamo di politica, anche Perché se l'argomento riguarda Matteo Renzi, il suo nome facilmente viene subito paragonato a quel frangente. La trattativa in questo caso è tra l'ex Presidente del Consiglio e Mediaset. L'idea di Renzi è quella di portare la cultura ed in particolare un documentario che racconta Firenze in una delle tre reti del biscione, e qualche tempo fa lo stesso ex premier ha così ...

RENZI - ESORDIO IN TV SU MEDIASET/ Lucio Presta la “chiave” e Pier Silvio Berlusconi conferma... : RENZI pronto ad un programma tv su MEDIASET: ultime notizie e trattative in corso col Biscione per programma su Firenze. Piero Angelo, "ce la può fare". Di Maio, "in bocca al lupo"(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:37:00 GMT)

Temptation Island - Mediaset gode : share da trionfo per Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi : Non c'è storia nella sfida degli ascolti in prima serata di lunedì 9 luglio. Canale 5 vince a mani basse con la prima puntata di Temptation Island, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.751.