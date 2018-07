Sforbiciata ai vitalizi anche nel Lazio

Taglio ai vitalizi degli ex deputati : ecco la Sforbiciata agli assegni : La delibera Fico approvata dall'Ufficio di presidenza della Camera taglia i vitalizi degli ex deputati: risparmio di 40 milioni l'anno, 200 in tutta la legislatura. Gli assegni degli...

Di Maio : "Oggi giornata storica per il taglio dei vitalizi". Sforbiciata a pensioni sopra 4mila euro : "La voce dell'Italia in europa - aggiunge il leader di M5S - si sentirà forte e chiara, perché il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...

La Sforbiciata sui vitalizi colpisce pure Scalfari : Nella sforbiciata dei vitalizi che ha predisposto il presidente della Camera Fico con l'appoggio del vicepremier Luigi Di Maio , c'è un nome illustre: Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica, è ...

In cosa consiste la Sforbiciata ai vitalizi - in numeri : Circa 40 milioni di risparmi per le casse della Camera, una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni per l'intera legislatura. è questo l'obiettivo della sforbiciata che il presidente della Camera, Roberto Fico, intende dare ai vitalizi degli ex deputati, che ad oggi ammontano a 1.405. Un taglio che riguarda una platea di 1.338 vitalizi, che saranno ricalcolati secondo il metodo contributivo e che, quindi, subiranno una ...

Fico pronto per tagliare i vitalizi : 'Sforbiciata' a 1.300 ex deputati : Fico ha dichiarato che i tagli saranno dal 40% al 60% : ' Il taglio ai costi della politica è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo '. Per il via libera alla Camera bisognerà aspettare ancora ...

La Sforbiciata ai vitalizi : tagli a 1300 ex deputati : Il Movimento Cinque Stelle prepara le sforbiciate. Si comincia dai vitalizi. Ad accelerare è il presidente della Camera, Roberto Fico che in mattinata ha illustrato all'Ufficio di presidenza di Montecitorio il piano per i tagli ai vitalizi dei parlamentari. Di fatto la mossa di Fico va a colpire l'assegno di circa 1.405 vitalizi che vengono incassati dagli ex deputati. Di questi circa 1.338 saranno nuovamente calcolati con il metodo contributivo ...

Di Maio annuncia, "pronta l'Abolizione dei Vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"

Sforbiciata sui vitalizi : La Sforbiciata è pronta. Roberto Fico presenta la delibera per il superamento dei vitalizi presso l'ufficio di Presidenza della Camera: una misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle che ha ...