Se Metto Mi Piace E Lo Tolgo Subito Arriva La Notifica Facebook?

Mondiali Russia 2018 – Il tennista Goffin commenta l’esclusione di Nainggolan : “Radja mi piace tanto - ma amMetto che…” : Il tennista belga David Goffin ha commentato l’esclusione di Radja Nainggolan dai convocati del Belgio per il Mondiale di Russia 2018 Manca sempre di meno ai Mondiali di Russia 2018 e tutte le nazionali stanno diramando, una dietro l’altra, i convocati per la kermesse mondiale. Le big dovranno, per forza di cose, lasciare a casa degli esclusi eccellenti che potrebbero creare delle forti polemiche. Il Belgio ad esempio, ha lasciato ...