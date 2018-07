Se Metto Mi Piace E Lo Tolgo Subito Arriva La Notifica Facebook? : Se metti Mi Piace e lo togli Subito Arriva la Notifica su Facebook? Hai messo Mi Piace per sbaglio su Facebook? Cosa succede? Ecco tutto quello che devi sapere Ho messo mi Piace per sbaglio su Facebook: Arriva la Notifica ? Ma se uno toglie il “Mi Miace” ad una foto di un altro su Facebook Arriva la […]

Mondiali Russia 2018 – Il tennista Goffin commenta l’esclusione di Nainggolan : “Radja mi piace tanto - ma amMetto che…” : Il tennista belga David Goffin ha commentato l’esclusione di Radja Nainggolan dai convocati del Belgio per il Mondiale di Russia 2018 Manca sempre di meno ai Mondiali di Russia 2018 e tutte le nazionali stanno diramando, una dietro l’altra, i convocati per la kermesse mondiale. Le big dovranno, per forza di cose, lasciare a casa degli esclusi eccellenti che potrebbero creare delle forti polemiche. Il Belgio ad esempio, ha lasciato ...