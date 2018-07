Scuola di talenti prestati anche a noi

ilgiornale

(Di sabato 14 luglio 2018) In mezzo agli imperi sportivi d'occidente e d'oriente, come all'inizio della sua tormentata storia politica, ecco a voi la Croazia felice, quella che ha una scacchiera bianca e rossa al centro del suo tricolore, simbolo di tante vittorie dando scacco matto ai nemici, agli avversarinello sport. Magie nate dalle frammentazioni. Così come ci stupisce la Slovenia campione d'Europa nel basket, eccoci davanti a questa nazione di poco meno di 5 milioni d'abitanti che vivrà un altro giorno speciale nello sport grazie ai suoi calciatori.Uno pensa che sia il caso, ma chi li ha conosciuti, i cruatt, come dicevano ai soldati dell'impero asburgico che giravano per Milano, sa che niente nasce se non programmi tutto dalle scuole elementari cosa che da noi viene sempre rimandata a domani. Sì, certo,fisici straordinari, ce ne hannotanti, come il nostro caro Tai Missoni ...