Scandalo Serie C | fideiussioni false | ecco cosa rischiano i club

calcioweb.eu

: Scandalo #SerieC, fideiussioni false: ecco cosa rischiano i club - CalcioWeb : Scandalo #SerieC, fideiussioni false: ecco cosa rischiano i club - zazoomnews : Nuovo clamoroso scandalo 53 indagati per riciclaggio di denaro: terremoto che coinvolge anche la Serie A [NOMI e DE… - CalcioWeb : Nuovo clamoroso scandalo, 53 indagati per riciclaggio di denaro: terremoto che coinvolge anche la #SerieA [NOMI e D… -

(Di sabato 14 luglio 2018)C, nelle ultime ore nuovo terremoto, nel mirino sono finite lepresentate da 10, c’è anche la Reggina.le parole del presidente Gravina come riporta Repubblica, i: “La storia è chiara, noi abbiamo fatto la nostra parte sino in fondo. Ho scritto a questi, devono mettersi in regola.300.000 euro di ammenda, equivalente della fideiussione, e una penalizzazione in classifica. Su 60 società, 48 sono daA, una decina si iscrivono solo con una domanda senza tassa, fidejussione, pagamento dei calciatori… Poi si avanti coi ricorsi e con le penalizzazioni. Così facendo, per la nostra Lega è un danno di immagine, rischiamo di perdere gli sponsor, anzi li abbiamo già persi. Farò un’azione di responsabilità”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB ...