Sassuolo | torna un difensore dalla Juventus

Boateng al Sassuolo / Calciomercato - ufficiale : il ghanese torna in Italia per stupire ancora : Boateng al Sassuolo, Calciomercato ufficiale: il ghanese torna in Italia per vestire la maglia della squadra emiliana. Vuole stupire ancora dopo averlo fatto con la maglia del Milan.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:16:00 GMT)

Tornano i "Giovedì Sotto le Stelle" - kermesse estiva di Sassuolo : Appuntamenti fissi: Apertura serale del Palazzo Ducale dalle 21 alle 23.30 , ultimo ingresso alle 22:30, , visite con accompagnamento gratuito Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con ...

Calciomercato : Boateng torna in Italia - colpo a sorpresa del Sassuolo : Boateng ritorna in Italia per la terza volta per la precisione. Dopo le due esperienze al Milan, il centrocampista offensivo ghanese prova a riconquistare la Serie A firmando un biennale col Sassuolo.L'articolo Calciomercato: Boateng torna in Italia, colpo a sorpresa del Sassuolo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Boateng torna in Italia! Firma un biennale col Sassuolo : Kevin Prince Boateng sbarca in Italia. Ancora una volta, la terza per la precisione. Dopo le due esperienze al Milan , 2010-2013, via Genoa, e poi 2016, il centrocampista offensivo ghanese prova a ...

Calciomercato Sassuolo - torna Ferrari dalla Sampdoria : Sassuolo - La Sampdoria non ha riscattato Gian Marco Ferrari dal Sassuolo : il club blucerchiato aveva tempo fino a ieri e avrebbe dovuto sborsare 13 milioni. Il 26enne difensore centrale mancino ...

Verso Sassuolo-Roma : Di Francesco torna nella terra che lo ha consacrato Video : 3 La Juventus che vince aritmeticamente il campionato dopo il pareggio in casa della Roma, il Napoli che vince 2-0 a Genova ma non basta e l' Inter che perde in casa con il Sassuolo [Video] e vede sfumarsi la zona Champions. Insomma, un weekend di grandi emozioni ci ha appena lasciato. Nel prossimo turno di campionato, l'ultimo di quest' annata, ci saranno sfide molto importanti in chiave salvezza ma anche in chiave Europa, con ...