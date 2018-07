Sarri-Jorginho e altre storie di ' fedelissimi' | quando l' allenatore si porta dietro il

Chelsea - dopo Sarri c'è Jorginho : contratto fino al 2023 : Il giorno degli annunci al Chelsea. dopo quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, il club londinese ha ufficializzato sul proprio sito anche l'arrivo di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano ...

Chelsea - dopo Sarri è ufficiale anche Jorginho : Il Chelsea si accaparra due dei pezzi pregiati del Napoli dello scorso anno, dopo l’arrivo di Sarri ecco anche il regista Jorginho dopo l’allenatore Maurizio Sarri, il Chelsea ha ufficializzato anche il passaggio al club londinese del centrocampista Jorginho. Il giocatore brasiliano ha firmato un contratto per 5 stagioni e vestirà la maglia n.5. “Sono entusiasta di approdare al Chelsea, non è facile far parte di una ...

Ufficiale - Jorginho con Sarri dal Napoli al Chelsea : Il centrocampista è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha annunciato il club di proprietà di Roman Abramovich con una nota pubblicata sul proprio sito web. L'articolo Ufficiale, Jorginho con Sarri dal Napoli al Chelsea è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli : accordo col Chelsea per Sarri e Jorginho. Ma l'ufficialità è rinviata : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha raggiunto gli accordi con il Chelsea per Jorginho e Sarri, ma per un disguido logistico, le visite mediche prolungate del giocatore italo-brasiliano, ...

Sarri al Chelsea - è tutto fatto : accordo con Jorginho e 65 milioni : Antonio Conte e il suo staff, tra un allenamento e l'altro, ha risolto il contratto con il Chelsea: la società di Abramovich si sarebbe decisa a pagare all?ex c.t dell?Italia i...

Chelsea - Conte esonerato : arriva Maurizio Sarri - via libera ad Higuain e Jorginho : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea, manca solo l’annuncio ufficiale del club londinese che ha già esonerato Antonio Conte Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore del Chelsea, mister Antonio Conte è stato esonerato dal presidente Roman Abramovich. La notizia è oramai nota da diverse settimane, ma Sarri era alla ricerca del giusto accordo che acContentasse sia il Chelsea che il Napoli. Adesso tutti i tasselli sembrano ...

Sarri-Chelsea - la chiave resta Jorginho : Secondo la Gazzetta dello Sport , Jorginho sarebbe lo strumento per trovare un accordo tra Napoli e Chelsea per Maurizio Sarri : 'Nella valutazione complessiva dell'operazione, entrerebbe in ballo una quota riconducibile alla ...

Chelsea - Sarri e Jorginho in partenza per Londra. Eder in Cina : Napoli, Milano e poi Londra come ultima tappa. Jorginho è in partenza per la capitale inglese, dove firmerà il contratto quinquennale con il Chelsea da 6 milioni a stagione compresi i bonus. Con lui ...

Napoli - De Laurentiis : “Sarri e Jorginho al Chelsea? Accordo vicino” : “Vicenda Sarri? Diciamo che è in dirittura d’arrivo, i miei avvocati hanno stilato un testo e lo hanno sottoposto ai suoi avvocati, ora dipende da lui. Jorginho? Lui è un ottimo giocatore, ma non era un’imprescindibile per Ancelotti. Noi avevamo chiuso la trattativa con il Manchester City 15 giorni fa, ma ora si è inserito il Chelsea che lo pagherà di più, e anche il ragazzo preferisce Londra a Manchester. Comunque ...

De Laurentiis : Vicenda Sarri in dirittura - Jorginho a Londra e su Cavani... - Calcio : Cavani? E' il Calcio del lunedì al bar dello sport, se dovessimo solo assecondare i tifosi non vinceremmo mai nulla'. Stefano Grandi

Sarri al Chelsea con Jorginho : al Napoli 65 milioni : Attesa per l'annuncio. Prime indicazioni del tecnico che chiede che Hazard e Willian non vengano ceduti

Jorginho al Chelsea con Sarri - il Napoli sogna Benzema o Cavani : DA Benzema A Cavani - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il Napoli non sta a guardare. De Laurentiis come risponderà al colpo Cristiano Ronaldo alla Juve? Chiederà al d.s. Giuntoli di chiudere ...