Sara Francesca | morta a 13 anni in piscina Il senso di colpa del turista americano | «Ho

13enne morta a Latina : indagate quattro persone Sara Francesca Basso non ce l'ha fatta. Deceduta nella notte la ragazzina che si trovava in vacanza con la famiglia. : La 13enne morta a Latina non ce l’ha fatta: è spirata dopo la corsa in ospedale e l’intervento dei soccorsi. Per la morte di Sara Francesca Basso, originaria di Morolo in provincia di Frosinone, sono state iscritte nel registro degli indagati quattro persone. Il reato è omicidio colposo, per ora solo un’ipotesi per poter effettuare i dovuti approfondimenti. Sara Francesca Basso è stata aspirata da un bocchettone della piscina ...

Così è morta Sara Francesca Russo - la tredicenne aspirata dal bocchettone della piscina a Sperlonga : Continuano le indagini sul caso della tredicenne Sara Francesca Basso, morta dopo essere stata aspirata da un bocchettone della piscina dell'hotel dove si trovava in vacanza a Sperlonga. Non è ancora chiaro se a spingere la tredicenne verso il fondo della vasca sia stata appunto l'eccessiva potenza dell'impianto di riciclo dell'acqua, o se invece la ragazza abbia avuto un malore subito dopo essersi tuffata.Quel che è certo è ...

