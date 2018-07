“Sara è annegata in piscina” : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – E’ morta molto verosimilmente per annegamento , la ragazzina di 13 anni che mercoledì scorso è rimasta sott’acqua risucchiata da un bocchettone di aspirazione nella piscina di un hotel a Sperlonga (Latina). E’ quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia, effettuata all’istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata di Roma. L’esame ha escluso, infatti, ...

Sperlonga : «No malore - Sara è annegata in piscina» Video La vicenda|Pericoli in acqua : L'esito dell'autopsia sul corpo della ragazza risucchiata dal bocchettone della piscina dell'hotel. Quattro indagati fra cui il proprietario dell'hotel. Il racconto dell'americano che ha provato a salvarla: «Ho provato a trascinarla via ma era intrappolata»

Sara Luciani, la ventunenne di Melzo il cui cadavere è stato rivenuto nei giorni scorsi nelle acque del canale Muzza una diramazione del fiume Adda, non è morta annegata. Lo rivelano i primi esiti dell'autopsia secono i quali la ragazza era gia' senza vita quando è finita in acqua. Sulle cause effettive del decesso, però, al momento non ci sono certezze perché dal medesimo esame autoptico non sarebbero emerse ferite o lesioni causate da violenza ...

