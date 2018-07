Sanità e Giochi | il piano M5S | ' Così indeboliamo De Luca'

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la dipendenza da videogiochi è malattia : Per molti di noi si tratta semplicemente di un hobby, un modo per evadere dalla quotidianità o per passare qualche momento con i nostri amici divertendoci insieme, per altri si tratta di una vera e propria dipendenza, ci fa notare Eurogamer.A decretare in via definitiva la dipendenza da videogiochi come malattia è stata niente meno che l'OMS, definendo il disturbo come "gaming disorder".Questo disturbo è dunque stato inserito nel capitolo sulle ...