San Diego Comic Con | sarà ospitata una demo di Spider-Man | novità in arrivo?

Rocksteady conferma che non mostrerà nessun nuovo titolo al San Diego Comic-Con : Chi sperava di vedere un nuovo titolo di Rocksteady al prossimo Comic-Con di San Diego rimarrà deluso. La compagnia ha infatti annunciato che non saranno mostrate novità.Come infatti riporta Dualshockers, lo Studio Director di Rocksteady Jamie Walker detto ai fan su Twitter di non aspettarsi annunci di nuovi titoli durante l'evento. L'ultimo titolo della compagnia è stato Batman: Arkham VR come titolo di lancio su PSVR prima della versione PC. ...

Tom Ellis di Lucifer e il cast di The 100 al San Diego Comic-Con 2018 : i dettagli sul panel di TV Guide : Tom Ellis di Lucifer aveva promesso ai suoi fan che sarebbe stato presente, in qualche modo al San Diego Comic-Con 2018. E così è stato. L'attore gallese è tra gli ospiti al panel esclusivo organizzato da TV Guide, che riunisce alcune tra le star più amate del piccolo schermo. La sua presenza è stata accolta con gaudio dai fan di Lucifer. In questo modo l'attore protagonista avrà modo di ringraziare il suo pubblico per aver salvato la serie ...

The 100 al San Diego Comic-Con 2018 - l’episodio 5×11 in anteprima ma niente panel col cast? : The 100 al San Diego Comic-Con 2018 ci sarà? La risposta è, in certo senso, affermativa. Nel corso della serata di apertura, il 18 luglio verrà proiettato l'undicesimo episodio della quinta stagione dal titolo "The Dark Year". Tuttavia, c'è una brutta notizia per i fan. Il cast, infatti, non terrà nessun panel con il pubblico, come è sempre accaduto negli anni precedenti (lo scorso anno, noi di OM eravamo presenti). Non si conoscono i motivi ...

I dettagli sul panel celebrativo con Bryan Cranston - Aaron Paul e il cast di Breaking Bad al San Diego Comic-Con 2018 : A dieci anni dall'inizio di Breaking Bad e a cinque dalla sua fine, il San Diego Comic-Con di quest'anno sarà il teatro di un'epocale reunion della serie, visto che Bryan Cranston, Aaron Paul e il resto del cast saranno presenti insieme al creatore Vince Gilligan per celebrare il primo decennio della serie. Dopo la reunion organizzata da Entertainment Weekly, che ha pubblicato un inedito servizio fotografico dei protagonisti realizzato ...

Da Arrow a The Flash - da Riverdale a Legacies : la Warner Bros annuncia i suoi panel al Comic-Con di San Diego : Da Arrow a The Flash, da Riverdale a Legacies, i fan di tutto il mondo possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo la fuga della Marvel, l'assenza di Game of Thrones e di Westworld, i fan DC, The CW e Warner Bros hanno sudato freddo in questi giorni almeno fino a ieri quando la società ha fatto chiarezza sulla sua presenza al Comic-Con di San Diego confermando i propri panel e la presenza dei cast delle amate serie tv che la stessa ...

Il cast di Lucifer al San Diego Comic-Con 2018? Dettagli ancora top secret - in attesa di conferma : Sembra che ci sarà anche il cast di Lucifer al San Diego Comic-Con 2018. In attesa di una conferma ufficiale, la co-showrunner Ildy Modrovich ha fatto sapere, tramite il suo profilo Twitter, che lei e il resto degli attori della neo rinnovata serie TV intendono presenziare all'edizione dell'ambita convention californiana. Deadline fornisce i primi Dettagli sulla partecipazione di Lucifer al San Diego Comic-Con. Ovviamente non ci sarà nessun ...

Tempio PauSania. Diego Corsaro morto schiacciato da un trattore : Incidente mortale in un vigneto di Santa Lucia nelle campagne di Tempio Pausania (Sassari). Diego Corsaro è morto schiacciato da un trattore.

I cast de Il trono di spade e Westworld non saranno al San Diego Comic-Con 2018 : l’annuncio di HBO : Niente draghi né androidi quest'anno nella Hall H del San Diego Comic-Con: HBO ha annunciato che i cast delle sue due serie di punta, Il trono di spade e Westworld, non saranno presenti alla famosa convention californiana. "A causa dei piani di produzione e delle date d'uscita de Il trono di spade e Westworld, queste serie non verranno presentate al San Diego Comic-Con quest'estate" ha detto un rappresentante dell'emittente via cavo ...

Il cast di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018 : tutti i dettagli sul panel con gli attori presenti : Il cast di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018 presenterà in anteprima la nuova stagione con Jodie Whittaker come protagonista. L'annuncio è stato fatto direttamente dal profilo ufficiale della serie britannica, svelando qualche dettaglio sulla partecipazione degli attori. Mentre le riprese dell'undicesima stagione sembrano essersi concluse, Jodie Whittaker farà il suo debutto all'evento internazionale che ogni anno prende forma nel ...

Papa Francesco accoglie a Santa Marta Diego Esposito - la vittima di abusi del prete di Ponticelli di Napoli : Città del Vaticano - Papa Francesco ha ricevuto nei giorni scorsi in Vaticano, a Santa Marta, Diego Esposito, la vittima degli abusi del sacerdote napoletano don Silverio Mura. Esattamente come è ...