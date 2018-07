Sampdoria-Audero | le cifre

Audero è della Sampdoria : i dettagli dell’affare con la Juventus : Sampdoria, è fatta per l’arrivo del giovane Audero alla corte di mister Giampaolo, il dopo Viviano adesso ha un nome La Sampdoria ha preso Audero, portiere della Juventus classe 1997. L’affare è decollato dopo le complicazioni giunte nella trattativa tra il club doriano e la Chapecoense per Jandrei, intoppi che hanno portato Sabatini a cambiare le sue mire. Audero arriverà dunque in forza alla Sampdoria in prestito con ...

Sampdoria : preso il portiere Audero : ANSA, - ROMA, 13 LUG - Emil Audero è il nuovo portiere della Sampdoria: arriva in prestito oneroso dalla Juve. La squadra ligure potrà riscattarlo a 11 milioni, mentre il club bianconero avrà il ...

Sampdoria : accordo con la Juve per Audero : Secondo Sky Sport , la Sampdoria e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il passaggio in blucerchiato del portiere classe '97 Emil Audero , la scorsa stagione al Venezia.

Sampdoria tra Jandrei e Audero : gli aggiornamenti : Come riporta Sky Sport, arrivano segnali positivi dal Brasile, precisamente dalla Chapecoense per Jandrei . Il portiere classe 1996 è sempre più vicino ad indossare la maglia della Sampdoria . La società brasiliana ha ...

Calciomercato Sampdoria - sfuma definitivamente la pista Jandrei : avanti tutta per Audero : La Chapecoense non ha rispettato l’ultimatum della Sampdoria relativo a Jandrei, per questo motivo i blucerchiati hanno cambiato obiettivo per la porta La Sampdoria ha deciso di non aspettare oltre, la risposta della Chapecoense all’offerta di 2.5 milioni di euro per Jandrei non è arrivata e, per questo motivo, la trattativa si è bruscamente interrotta. I brasiliani non hanno rispettato l’ultimatum del club italiano che, ...