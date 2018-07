: 31 giorni e i sottosegretari non hanno ancora le deleghe. Oggi ennesimo rinvio nomine in Cassa depositi e prestiti.… - Ettore_Rosato : 31 giorni e i sottosegretari non hanno ancora le deleghe. Oggi ennesimo rinvio nomine in Cassa depositi e prestiti.… - repubblica : #Mattarella sconfessa #Salvini: chiama Conte e sblocca lo sbarco - La prima pagina di Repubblica di oggi… - masechi : ??Mattarella ordina, Conte esegue, Salvini imbarca acqua. Il caso degli immigrati della nave Diciotti, l'intervento… -

Il ministro dell'Interno ha informato della situazione dei 450 migranti trasbordati sudella Gdf e di Frontex il premier ribadendo la linea:nessun porto italiano dopo il no dialla nave individuata in acque maltesi. "Occorre un atto di giustizia, rispetto e coraggio per contrastare i trafficanti e stimolare un intervento europeo", avrebbe detto aha insistito sull'opportunità che alle duevenga data indicazione di fare rotta versoo la.Dunque avrebbe ribadito:nessun accesso in nostri porti(Di sabato 14 luglio 2018)