Salute | l’artrosi colpisce in Italia 5 milioni di persone

(Di sabato 14 luglio 2018) Quali le terapie più sicure e i rimedi più efficaci per i pazienti artrosici? Se da un lato la sostituzione dell’articolazione con una protesi parziale o totale puo’ essere la soluzione ad una limitazione funzionale grave e invalidante, la possibilità di trattare efficacemente la sintomatologia dolorosa con adeguate terapie farmacologiche e/o fisioterapiche, coadiuvate da infiltrazioni articolari, potrebbe permettere un minore ricorso alla chirurgia protesica, che vede l’al primo posto in Europa, contribuendo a contenere i notevoli costi sopportati dal Ssn. Le articolazioni sono cerniere che con il tempo vanno incontro ad una fisiologica usura e, se utilizzate poco o male, possono alterarsi. Per cui a volte bisogna sostituirle per permettere lo svolgimento delle azioni di vita quotidiana, in alcuni casi anche una ripresa di attivita’ fisiche e ...