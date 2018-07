Sachsenring | Marquez in pole | poi Petrucci e Lorenzo Rossi partirà sesto

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP / GP Germania 2018 : Marquez - nona pole position consecutiva al Sachsenring! : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP: GP Germania 2018, sfida per la pole position sul circuito del Sachsenring. Qui è "casa" Marquez, Valentino Rossi e le Ducati provano a sfatare il tabù(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:44:00 GMT)

MotoGp - Marquez è ancora una volta poleman al Sachsenring : le IMMAGINI più belle delle qualifiche : Grandi emozioni sul circuito del Sachsenring, le qualifiche valide per il Gp di Germania hanno incoronato per la nona volta di fila Marc Marquez Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e ...

MotoGp – Marquez - Lorenzo e Petrucci in conferenza stampa : le impressioni di tre piloti leader delle qualifiche al Sachsenring : La conferenza stampa rivela gli umori dei piloti dopo la qualifica del Gp di Germania: parlano Marc Marquez, Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e da ...

MotoGp Risultati Qualifiche Sachsenring : per Márquez pole da record! : Márquez conquista la nona pole consecutiva tra le curve di Sachsenring, piazzando anche il nuovo record della pista. Secondo Petrucci, terzo Lorenzo Nonostante le libere di ieri e questa mattina non proprio come ci ha abituati, che Marc Márquez avesse voglia di pole ci stava tutta. A Sachsenring l’ha conquistata per ben otto volte (di cui cinque in top class) e mettere un’altra bandierina al suo palmares non sarebbe stata cosa ...

Motogp - Sachsenring : pole di Marquez davanti a Petrucci e Lorenzo : Il classe '93, campione del mondo in carica, si è messo alle spalle le due Ducati di Danilo Petrucci , autore di un'ottima qualifica, e del sempre più costante Jorge Lorenzo che ha trovato il giusto ...

MotoGP Sachsenring - Marquez pole di forza. Petrucci 2° - Dovi 5° - Vale 6° : Marc Marquez continua a imporre la sua legge: altra pole, la nona di fila, al Sachsenring, il suo regno europeo dopo quello americano di Austin. Lo spagnolo della Honda con il tempo di 1'20"270 '...

Pole di Marquez al Sachsenring - davanti a Petrucci e Lorenzo - sesto tempo per Rossi : In prima fila insieme al campione del mondo in carica e leader della classifica iridata ci saranno Danilo Petrucci, Ducati Pramac,, staccato di 25 millesimi, e l'altro iberico Jorge Lorenzo, Ducati,, ...

MotoGp – Terminate le FP4 al Sachsenring : Dovizioso davanti a tutti - Rossi e Marquez in difficoltà [FOTO] : Il pilota della Ducati chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere, dietro di lui il connazionale Iannone e il compagno di squadra Lorenzo Si chiude con una Ducati davanti a tutti la quarta sessione di prove libere del Gp di Germania, Andrea Dovizioso ferma il tempo sull’1:21.318 precedendo Andrea Iannone di soli ventidue millesimi. Ottima la prova dei due italiani, che precedono un indiavolato Jorge Lorenzo che ...

MotoGp - trottola Marquez al Sachsenring : questa volta lo spagnolo non riesce a salvare la sua Honda [VIDEO] : Nel corso della quarta sessione di prove libere, Marc Marquez perde la sua Honda senza riuscire a rimanere in sella come è solito fare Ci ha abituati bene Marc Marquez, ma questa volta il salvataggio non riesce. Lo spagnolo perde il controllo della sua Honda in curva 1 durante la quarta sessione di prove libere del Gp di Germania, tenta di tenera su ma senza risultato. La moto infatti gira su se stessa insieme al campione del mondo, per ...

MotoGP - GP Germania 2018 : Marc Marquez punta all’ennesima pole al Sachsenring - ma le Ducati ci provano : Siamo ufficialmente giunti al sabato del Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP. Si inizia a fare sul serio dato che saranno di scena le qualifiche che definiranno la griglia di partenza di domani. Cosa ci ha detto il venerdì del Sachsenring? Gli spunti sono stati diversi, ma non si può che mettere, come sempre, Marc Marquez nel ruolo di grande favorito per la pole position di oggi pomeriggio (la Q1 scatterà alle 14.10). Lo spagnolo sul ...

MotoGp - Marquez preoccupato al Sachsenring : “siamo tutti molto vicini - per vincere serve qualcosa in più” : Il pilota della Honda fiuta il pericolo in vista della gara di domenica, sottolineando come i suoi avversari vadano tutti fortissimo Lo spagnolo Jorge Lorenzo segna il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati chiude con il tempo di 1.20.885, davanti alla Pramac di Danilo Petrucci e alla Suzuki di Andrea Iannone. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Quarto crono per Andrea ...