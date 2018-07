Sabrina Nobile | La scrittura è stata una sfida Mi svesto della divisa da Iena e vi

huffingtonpost

(Di sabato 14 luglio 2018) Quando ha tempo e trova la solitudine, Sabinascrive. Si toglie lada, e quel ritmo veloce che si impone in radio - dove conduce, insieme a Paolo Calabresi, il programma Senti che storia su Radio2 - e mette insieme parole. E così, grazie a un ritaglio di tempo, dentro ore faticosamente sottratte alla famiglia e al lavoro, conciliate dal desiderio ("scrivo solo quando sento il bisogno di farlo"), è nato il suo primo romanzo: "Per metà fuoco, per metà abbandono" (SEM, pp. 192) adesso insignito del prestigioso Premio Rapallo Opera Prima.È la storia di Sara, una donna che si smarrisce perché il passato le sfugge fra le mani e le fa mettere in dubbio chi è: il marito se ne è andato, il padre-roccia non è più lo stesso, la casa è nuova e senza mobili. L'esistenza si incrina, e dunque anche lei ...