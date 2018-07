RYANAIR | ATTERRAGGIO D' EMERGENZA | 33 PASSEGGERI RICOVERATI Ultime notizie | video

RYANAIR - paura in volo : atterraggio d'emergenza e 33 passeggeri in ospedale : Un volo Ryanair è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Germania per la depressurizzazione della cabina. L'aereo, partito nella serata di venerdì da Dublino e diretto...

Atterraggio d’emergenza per RYANAIR : 33 ricoverati! Terrore a bordo : cosa è successo : Durante il volo, gli aerei di linea viaggiano normalmente ad un’altezza di circa 10.000-12.000 metri. A queste quote, è necessario che le zone per i passeggeri siano pressurizzate, in modo tale da ricreare una condizione il più possibile simile a quella che si trova a terra. All’interno della cabina, quindi, la pressione all’altitudine di crociera è mantenuta a valori equivalenti a quelli di un’altezza 1.800-2.400 ...

Germania - atterraggio di emergenza per un volo RYANAIR : 33 ricoverati a causa di una perdita di pressione in cabina : Durante il volo Ryanair Dublino-Zadar decollato venerdì sera si sono registrati una serie di problemi a bordo causati da un'improvvisa perdita di pressione in cabina. 33 passeggeri sono stati trasportati in ospedale e dimessi in mattinata perché lamentavano mal di testa e mal di orecchie, ma a quanto si apprende nessuno di loro ha avuto gravi conseguenze.Continua a leggere

RYANAIR/ 33 passeggeri ricoverati dopo atterraggio di emergenza per depressurizzazione : Brutta disavventura ieri per alcuni passeggeri di un volo RYANAIR partito in mattinata da Dublino diretto a Zara e costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Francoforte-Hann(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:16:00 GMT)

RYANAIR - 33 ricoverati dopo un atterraggio di emergenza/ Ultime notizie - calo pressione su volo : Ryanair, 33 ricoverati dopo un atterraggio di emergenza a Francoforte: Ultime notizie, calo di pressione su volo diretto in Croazia, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:10:00 GMT)

33 ricoverati dopo un atterraggio d'emergenza di un aereo RYANAIR : Un volo Ryanair partito venerdì sera da Dublino e diretto a Zadar in Croazia ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Francoforte-Hahn, in Germania, a seguito di un'improvvisa perdita di pressione in cabina, e 30 passeggeri sono stati portati in ospedale. A bordo viaggiavano 189 passeggeri e all'improvviso sono calate le maschere dell'ossigeno."I passeggeri hanno lamentato mal di testa e male alle orecchie e si sentivano ...