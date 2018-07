Ryanair | 33 ricoverati dopo un atterraggio di emergenza Ultime notizie | calo pressione

33 passeggeri di un volo Ryanair sono stati ricoverati dopo una depressurizzazione della cabina : 33 passeggeri di un volo Ryanair partito da Dublino e diretto a Zadar sono stati ricoverati dopo una depressurizzazione della cabina , risultato di una rapida discesa dell’aereo passato da 11.300 metri a 3.000 nel giro di otto minuti, secondo i The post 33 passeggeri di un volo Ryanair sono stati ricoverati dopo una depressurizzazione della cabina appeared first on Il Post.

33 ricoverati dopo un atterraggio d'emergenza di un aereo Ryanair : Un volo Ryanair partito venerdì sera da Dublino e diretto a Zadar in Croazia ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Francoforte-Hahn, in Germania, a seguito di un'improvvisa perdita di pressione in cabina, e 30 passeggeri sono stati portati in ospedale. A bordo viaggiavano 189 passeggeri e all'improvviso sono calate le maschere dell'ossigeno."I passeggeri hanno lamentato mal di testa e male alle orecchie e si sentivano ...