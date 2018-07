RYANAIR 33 passeggeri ricoverati dopo atterraggio di emergenza per depressurizzazione

33 passeggeri di un volo RYANAIR sono stati ricoverati dopo una depressurizzazione della cabina : 33 passeggeri di un volo Ryanair partito da Dublino e diretto a Zadar sono stati ricoverati dopo una depressurizzazione della cabina, risultato di una rapida discesa dell’aereo passato da 11.300 metri a 3.000 nel giro di otto minuti, secondo i The post 33 passeggeri di un volo Ryanair sono stati ricoverati dopo una depressurizzazione della cabina appeared first on Il Post.

RYANAIR : a giugno traffico in crescita - +7% - con 12 - 6 milioni di passeggeri : Teleborsa, - Ottima performance di Ryanair nel mese di giugno che registra una crescita del 7% del traffico passeggeri, raggiungendo i 12,6 milioni di clienti. Lo riferisce la compagnia low cost ...

RYANAIR : a giugno traffico +7% con 12 - 6 mln passeggeri : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – A giugno Ryanair ha registrato un aumento del traffico del 7% con 12,6 milioni di passeggeri. Lo riferisce la compagnia low cost irlandese sottolineando che gli scioperi e la carenza di personale ATC (controllori del traffico aereo) hanno causato, nello scorso mese, la cancellazione di oltre 1.100 voli rispetto ai 41 nel giugno 2017. Stabile il coefficiente di load factor al 96%. Il traffico annuo accumulato è ...

RYANAIR annulla il volo Pisa-Comiso : inutili le proteste dei passeggeri : Disagi senza fine per i passeggeri del volo Ryanair FR 1411 delle 14,50 che da Pisa sarebbe dovuto atterrare a Comiso alle 16,30. La compagnia irlandese ha deciso di annullare il volo, lasciando i ...

RYANAIR celebra un anno a Napoli con 2 milioni di passeggeri : Ryanair ha celebrato oggi, 13 giugno, 2 milioni di passeggeri in passaggio all'aeroporto di Napoli , e un anno di attività nella sua ultimissima base italiana. La programmazione di Ryanair a Napoli ...

RYANAIR cancella volo e per due passeggeri salta la vacanza in Portogallo : deve risarcirli con 2.000 euro : Il giudice di pace di Lecce impone alla compagnia di rimborsare una coppia per la cancellazione del volo, per i gravi disagi e per i biglietti su altre tratte...

RYANAIR - volo cancellato : i passeggeri costretti a 24 ore di autobus : Il decollo da Bergamo era previsto per le 19,25 del 27 maggio e l'arrivo a Catania per le 21,20. Un paio d'ore di volo per una tratta di più di 1.300 chilometri seduti comodi nelle poltroncine di un ...

RYANAIR - volo cancellato : i passeggeri costretti a 24 ore di autobus : Ryanair, volo cancellato: i passeggeri costretti a 24 ore di autobus Alcuni familiari preoccupati si sono rivolti ai carabinieri non riuscendo più a mettersi in contatto con i loro cari Continua a leggere L'articolo Ryanair, volo cancellato: i passeggeri costretti a 24 ore di autobus proviene da NewsGo.

RYANAIR vola sopra la tempesta del 2017 : passeggeri sopra 130 milioni : (Foto: Corbis Images) Ryanair, la principale compagnia low cost europea, ha chiuso l’esercizio 2017-2018 con un utile netto in crescita del 10% a 1,45 miliardi di euro. E questo nonostante il caos e le polemiche dei mesi scorsi, le tante cancellazioni di voli e il contenzioso con i piloti. Il motivo principale? Come sempre il prezzo. La tariffa media è scesa del 3% a 39,40 euro e questo ha comportato una crescita del traffico del 9% con ...

RYANAIR - nel 2017 aumento utili e passeggeri : Teleborsa, - Conti positivi per Ryanair , la principale compagnia aerea low cost in Europa. La società irlandese ha registrato nell'anno finanziario 2017 una crescita sia degli utili che dei ...

RYANAIR - nel 2017 aumento utili e passeggeri : Conti positivi per Ryanair , la principale compagnia aerea low cost in Europa. La società irlandese ha registrato nell'anno finanziario 2017 una crescita sia degli utili che dei passeggeri nonostante ...