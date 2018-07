: Svolta nell'inchiesta sul #Russiagate, incriminati 12 funzionari dell'intelligence di Mosca per interferenze nelle… - RaiNews : Svolta nell'inchiesta sul #Russiagate, incriminati 12 funzionari dell'intelligence di Mosca per interferenze nelle… - SkyTG24 : #UltimOra #Russiagate, #Trump attacca #Obama: 12 russi incriminati? Riguardano sua amministrazione. Perché ex presi… - masechi : ??Documento. Russia-gate. L'atto d'accusa contro le spie di Mosca. La versione integrale tradotta su List. Analisi e… -

"Le storie che avete sentito ieri dei 12incriminati per interferenze nelle amministrative americane del 2016 sono avvenute durante l'amministrazione, non durante l'amministrazione". Così il capo della Casa Bianca in un tweet attacca il suo predecessore "Perché non hanno fatto qualcosa al riguardo,soprattutto quando è stato riferito che il presidenteera stato informato da parte dell'Fbi a settembre, prima delle elezioni?", si domanda il presidente.(Di sabato 14 luglio 2018)