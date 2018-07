Rovigo | assolti i secessionisti del Tanko che volevano occupare piazza San Marco

repubblica

(Di sabato 14 luglio 2018) Da Brescia, dove era stato costruito il carrarmato artigianale, il processo si è spostato in Veneto. Erano 46 gli imputati, per 15 si era già deciso il non luogo a procedere