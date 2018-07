Ronaldo | Torino prepara benvenuto

Ultimi brindisi al mare : Torino aspetta Cristiano Ronaldo : Torino - Dalla Grecia a Torino via Madrid : inizia così la nuova avventura alla Juventus di Cristiano Ronaldo che ha immortalato i suoi Ultimi brindisi davanti al mare di Costa Navarino in una foto ...

Juventus - lunedì Cristiano Ronaldo arriverà a Torino : A Torino ormai è scoppiata la Cristiano Ronaldo mania, in citta' non si parla d’altro e gli store ufficiali della Juventus sono presi d’assalto dai tifosi bianconeri che vogliono assicurarsi la maglia di CR7. I sostenitori juventini dovranno attendere ancora qualche giorno prima di vedere il portoghese in quel di Torino. Infatti, poco fa la Juventus con un post su Instagram ha fatto sapere che lunedì 16 luglio Cristiano Ronaldo arrivera' in ...

Juve - Ronaldo può anticipare l'arrivo a Torino : Cristiano Ronaldo verrà presentato dalla Juventus lunedì alle ore 18.30. Come riporta Sky Sport, però,non è ancora chiaro quando Ronaldo sarà fisicamente a Torino dove nella giornata di lunedì svolgerà anche le visite mediche con i bianconeri. Ronaldo potrebbe arrivare nel capoluogo ...

CRISTIANO Ronaldo - JUVENTUS : NIENTE FESTA ALL'ALLIANZ STADIUM/ Ultime notizie - è a Torino? No è il sosia : CRISTIANO RONALDO alla JUVENTUS Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Ronaldo alla Juventus - un affare anche per la città di Torino - : L' arrivo del fuoriclasse portoghese può avere grandi benefici non solo sul club bianconero ma sull'intera città. Dall'attrattività all'estero al turismo, il capoluogo piemontese guarda con fiducia al ...

Georgina a Torino - la nuova avventura sabauda di miss Ronaldo : Georgina, dunque. La principessa di «ORonaldo». Ve la immaginate alla Continassa, il nuovo centro sportivo della Juve? No. Bene. Infatti non ci andrà. La coppia d’oro – con famiglia allargata (compresa l’onnipresente e ingombrante mamma di Cristiano) – abiterà in centro, attico luminosissimo nei pressi di Piazza San Carlo. Di lui si sa tutto, di lei meno. Georgina Rodriguez. 24 anni, ex cameriera, ex commessa da Gucci e da Dolce e ...

Gelati - pizze : da Torino a Napoli - è Cristiano Ronaldo mania : Prima era un mix di ansia ed euforia, nell'attesa che arrivasse davvero. Poi si è trasformato in un entusiasmo travolgente, quasi una mania: l'approdo di Cristiano Ronaldo ha scatenato la fantasia dei ...

Questore Torino : “da juventino contento dell’arrivo Ronaldo” : “Come juventino sono contento dell’arrivo di un top player come Cristiano Ronaldo”. Così il Questore di Torino Francesco Messina, a margine di una conferenza stampa, interpellato sulle misure di ordine pubblico messe a punto dalla Questura in occasione dell’arrivo nel capoluogo piemontese dell’attaccante portoghese atteso in città nei prossimi giorni. “Il servizio di ordine pubblico sarà pensato a ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : cancellato l’evento - difficoltà pratiche a Torino! Niente CR7 allo Stadium : Inatteso cambio di idea della Juventus che ha dovuto rinunciare alla Presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, originariamente prevista per lunedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera ha dovuto fronteggiare alcune difficoltà pratiche e organizzative che hanno impedito l’allestimento a tutti gli effetti dell’evento. Dunque CR7 arriverà sì lunedì a Torino (atterraggio previsto in ...

Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino - diverse opzioni per il portoghese : Il giocatore portoghese è alla ricerca di una sistemazione per la sua avventura bianconera, e pare abbia fornito indicazioni precise per la ricerca. L'articolo Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino, diverse opzioni per il portoghese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Appendino - sindaco Torino : 'Pronti a conquistare Ronaldo' : Chiara Appendino, sindaca di Torino , ha risposto ad alcune domande sull'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus per Gazzetta.it : RISVEGLIO A Torino - 'Con i riflettori del mondo puntati, con la consapevolezza che il miglior giocatore del pianeta giocherà proprio qui. Si sente nell'aria qualcosa di speciale, grande euforia. Chiunque percepisce che si tratta di una bella ...

La nuova casa di Cristiano Ronaldo - tra i portici di Torino : Appena arrivato alla Juve, Cristiano Ronaldo ha scelto di vivere in un appartamento superlusso in centro a Torino. Lo ha comunicato una nota ufficiale: «Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. Andrà in un bellissimo attico nel centro di Torino», ha fatto sapere la Gestifute, la società del procuratore del Pallone d’Oro. LEGGI ANCHEIl Bignami su Ronaldo, per sorprendere ...