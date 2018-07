Roma | tris Schick | doppio Dzeko Il test con il Latina finisce 9-0

Roma - 9-0 al Latina. Tris di Schick - Dzeko fa due gol in 5' : Senza troppi problemi la prima uscita della Roma di Eusebio Di Francesco che vince per 9 a 0 contro il Latina al Francioni. Nei primi 37' i giallorossi riescono a siglare ben 6 reti: tripletta di ...

DIRETTA/ Roma-Latina (risultato live 6-0) streaming video e tv : tris di Schick - squadre al riposo! : DIRETTA Roma Latina info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima amichevole dei giallorossi in terra pontina (oggi 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:13:00 GMT)

Medie Romagnano calano un tris di 10 : Ma per Elena, in ogni caso, la matematica e la scienza sono una passione, tanto che in futuro, a livello professionale, conta di lavorare proprio in questi settori. «Ma tutte le materie mi sono ...

De Magistris e De Luca a Roma incontro per le Universiadi : Ha preso il via presso Palazzo Chigi la cabina di regia sulle Universiadi di Napoli 2019. Oltre al sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, per il governo presenti anche il ...

Napoli - de Magistris a Roma da Di Maio e Costa : 'Sono molto soddisfatto' : ... il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il viceministro dell'Economia Laura Castelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Spadafora. Nei vari incontri si è ...

Roma – Dzeko triste per l’addio di Nainggolan - Perisic ha la soluzione : il messaggio social è sorprendente [FOTO] : L’attaccante della Roma ha salutato sui social Nainggolan, ricevendo un messaggio sorprendente da Ivan Perisic Un addio difficile da digerire per Edin Dzeko, triste per il trasferimento di Radja Nainggolan dalla Roma all’Inter. L’attaccante bosniaco ha salutato sui social il centrocampista belga, esprimendo le proprie sensazioni: “oggi sono triste, e per colpa tua Radja. Non ti volevo vedere andare via. Ci mancherai, ma ...

Roma. Si conclude Vinòforum 2018 tra successi e un velo di tristezza… : Altro scacco matto per Vinoforum 2018. La manifestazione ormai collaudata, ogni anno raggiunge obiettivi maggiori e rende migliori i successivi.

Celli : aumento strisce blu appare stangata per i Romani : Celli: se provvedimento in Aula voto contrario gruppo Lista Civica #RomaTornaRoma Roma – Di seguito il comunicato di Svetlana Celli, capogruppo in Campidoglio della Lista Civica #RomaTornaRoma. “La Giunta romana targata M5S ha deciso di passare alla storia come la più impopolare della città. Dopo i pasticci combinati sui collaboratori, i continui cambi al vertice delle aziende e in Giunta, arriva la decisione della maggioranza di ...

Strisce blu - a Roma si cambia : Una tariffa ordinaria che arriva a un massimo di 3 euro l'ora e la cancellazione dell'abbonamento mensile da 70 euro utilizzabile solo dalla terza zona in poi . Sono alcune delle novità, che ...

Un asse De Magistris-Kyenge : "I migranti sbarchino a Roma" : Un'alleanza insolita , ma non troppo, . Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'eurodeputata Cécile Kyenge lanciano, ai microfoni di Radio Rock 106.6, un appello al sindaco di Roma Virginia Raggi ...

Roma - solo e abbandonato - cane anziano azzannato alla Muratella. La triste storia di Santino : Ormai anziano e stanco, avrebbe trovato tra pochi giorni una nuova casa e una famiglia adottiva. Ma Santino, questo il nome del cane, la storia non è a lieto fine. Perchè lasciato solo, abbandonato ...

Ironia Romanista : Esposto striscione “Laziale Mattarella” : Roma – L’Ironia dei tifosi romanisti non si è fermata ad accadimenti tipicamenti calcistici ma ha ‘toccato’ anche l’attuale situazione della politica italiana e del ruolo centrale svolto dal capo dello Stato. Su un cavalcavia pedonale a Portuense, nel Municipio XI di Roma, nella notte e’ apparso lo striscione che recita ‘Laziale Mattarella’. A darne notizia, il vicepresidente del Consiglio ...