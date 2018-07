Roma | scoperto arsenale al Tuscolano nelle cantine di un palazzo | bombe a mano | mitra e

Roma - scoperto un arsenale di armi nel Tuscolano. FOTO : Roma, scoperto un arsenale di armi nel Tuscolano. FOTO Il ritrovamento è stato effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante: sono stati rinvenuti pistole, fucili d'assalto e numerose munizioni. Buona parte delle armi ha la matricola totalmente o parzialmente abrasa. LA FOTOGALLERY Parole ...

Roma : Scoperto con patente e auto rubate - arrestato : Roma – A Roma, durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un’autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della Volante, l’uomo seduto dal lato del passeggero e’ sceso velocemente per salire su un’altra utilitaria, metterla in moto e allontanarsi. Pensando che la cosa fosse strana, i poliziotti lo hanno inseguito e ...

Romanina : scoperto deposito di generi alimentari scaduti : Gli agenti del VII Gruppo Tuscolano, durante alcuni controlli delle attività commerciali in zona Romanina, hanno scoperto e sequestrato circa 7 quintali di merci scadute all’interno di un vasto deposito all’ingrosso di alimenti e bevande, sito in Via Ignazio Scimonelli. Romanina: scoperto dalla Polizia Locale un vasto deposito all’ingrosso di generi alimentari scaduti Il personale, nel corso delle verifiche terminate nel pomeriggio di ...

Nainggolan allo scoperto : “non è facile lasciare Roma” : Nainggolan sembra non aver avuto molta scelta nel dire addio alla Roma, il calciatore si appresta a firmare con l’Inter per la prossima stagione “Non credete che io stia benissimo a dover lasciare Roma. Ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte”. Nainggolan ha risposto così, su Instagram, ad un tifoso della Roma. Parole eloquenti che danno un quadro di quanto sta accadendo in queste ore in casa giallorossa. Nainggolan è ...

Quale futuro per Politano - Acerbi e Berardi? Carnevali allo scoperto : in arrivo offerte di Inter - Lazio e Roma : Politano e Berardi potrebbero lasciare il Sassuolo in estate, così come Acerbi alla ricerca di una grande occasione dopo il ‘flop’ al Milan Politano, Acerbi e Berardi animeranno il calciomercato del Sassuolo. Trattenere i due pupilli di Squinzi non sarà facile in questa sessione estiva, anche se il patron neroverde ha sempre dichiarato di non voler smembrare la rosa. In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, che dovrebbe ...

Roma - scoperto ai Castelli ristorante camuffato da associazione culturale : tasse evase per 600mila euro : Un ristorante mascherato da associazione culturale in modo da pagare meno tasse. E' questa la scoperta dei finanzieri del comando provinciale di Roma che hanno rinvenuto a Marino una considerevole ...

Roma : Scritte via Fani - scoperto autore : Roma – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma di via In Selci hanno eseguito il decreto di perquisizione personale e locale. Con contestuale informazione di garanzia. Decreto emesso dalla Procura di Roma, nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Questo in relazione alla scritta ‘B.R.’, impressa con vernice spray il 22 marzo 2018, a Roma, sul monumento ...

Roma - scoperto autore sfregio Via Fani : 11.32 scoperto l'autore del deturpamento del monumento ai martiri della strage di via Fani del 16 marzo 1978, quando Aldo Moro venne rapito dalle Br.E' un 47enne Romano, incensurato,autista Ncc,che non sembra avere collegamenti con ambienti eversivi. L'uomo è stato denunciato. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del nucleo investigativo di Roma in Via dei Selci. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato i ...

Calciomercato Roma - Monchi allo scoperto : Alisson - Dzeko ed il “giallo” Florenzi : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato che coinvolgeranno il club giallorosso “Alisson? Se partisse dovrei tornare a giocare io in porta: è più facile che resti lui”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, risponde con una battuta a chi gli chiede se Alisson resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Roma, in scena ...

Roma - scoperto giro di prostituzione in appartamento : 5 arresti : Roma, scoperto giro di prostituzione in appartamento: 5 arresti Roma, scoperto giro di prostituzione in appartamento: 5 arresti Continua a leggere L'articolo Roma, scoperto giro di prostituzione in appartamento: 5 arresti proviene da NewsGo.

