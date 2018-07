Roma | l' arma segreta di Di Francesco è la continuità

L’armata dei sonnambuli - da Romanzo a Serie TV? La Palomar opziona i diritti : L’armata dei sonnambuli, Romanzo del collettivo bolognese di scrittori italiani Wu Ming(divenuto celebre con il Romanzo Q), presto potrebbe diventare anche una Serie TV. Di recente, infatti, è stata comunicata la notizia, direttamente dagli scrittori, di una opzione da parte della Palomar, per l’acquisto dei diritti al fine di realizzarne una fiction di respiro internazionale. Ricordiamo che si tratta di un Romanzo pubblicato ...

Roma - paura alla Conad - armati di pistola rapinano il supermercato e fuggono sullo scooter : i clienti danno l'allarme : Tensione paura ieri sera alla Conad in via del faro a Fiumicino. Lo store è stato rapinato ieri sera, prima della chiusura. Intorno alle 18.20, un uomo, con il volto coperto da un casco ed armato di ...

Roma : uomo armato di bastone crea panico a Ponte Mammolo : Roma: l’uomo ha più volte colpito un gabbiotto dell’Atac Roma – Momenti di tensione ieri mattina in via Tiburtina. Un uomo, in evidente stato di alterazione e brandendo in mano un bastone, ha iniziato a colpire più volte un gabbiotto dell’Atac. Il tutto dinanzi l’ingresso della stazione Metro B di Ponte Mammolo. L’uomo, un 60enne Romano già noto alle forze dell’ordine, è stato inizialmente bloccato da un ...

Roma - rapinava negozi armato di accetta. I carabinieri arrestano un trentatreenne con precedenti : armato di accetta, rapinava negozi a Roma finché non è stato scoperto dai carabinieri di Pomezia, che stamani hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, un italiano di 33 anni domiciliato a Pomezia, era infatti già detenuto in carcere a Velletri per pregressi reati di rapina a mano armata e porto illegale di armi. Ora è ritenuto responsabile di quattro rapine, commesse a maggio, ai ...

Armato di accetta rapinava farmacie e profumerie a Roma e a Pomezia : arrestato : Il 33enne italiano è stato incastrato dalle immagini video. Numerosi i colpi messi a segno negli ultimi mesi in diversi esercizi commerciali

Roma : armati di accetta rapinava esercizi - in manette due uomini : Roma: 4 rapine effettuate con stesso modus operandi Roma – Così recita il comunicato rilasciato dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma. Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti -. ...

Roma : Cerimonia di fondazione dell'Arma dei Carabinieri : 204 anni - presso la Caserma Salvo D'acquisto : ... in stretta sinergia con l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, contribuendo al successo di quella "via italiana al peacekeeping" unanimemente apprezzata nel mondo". Dopo la consegna della Medaglia d'...

Un laboratorio di solidarietà : a Roma il corso per operatore farmaceutico rivolto a migranti e richiedenti asilo : Un laboratorio di solidarietà: a Roma il corso per operatore farmaceutico rivolto a migranti e richiedenti asilo. Al via il quinto appuntamento. Lamine, proveniente dal Gambia, è entrato a far parte dello staff. Un’idea innovativa e qualificante. Ma soprattutto un’occasione per guardare al futuro. A Roma è al via il quinto appuntamento del corso per operatore farmaceutico (dal titolo “corso di operatore tecnico di laboratorio galenico ...

Università : alla Cattolica Roma corso Laurea in Farmacia - test l'11 settembre : Inoltre, la sinergia con la Facoltà di Economia e con i Corsi di Laurea in Management dei servizi sanitari, offerti nella sede di Roma dall'Università Cattolica, garantisce la possibilità di ...

Roma - rapinano farmacia e fuggono con 5mila euro : presi 'Bonnie e Clyde' della Tiburtina : Sono finiti i manette i 'Bonnie e Clyde' della Tiburtina. I carabinieri di Tivoli infatti, hanno arrestato una coppia, di 52 e 47 anni, entrambi italiani e già noti alle forze dell'ordine, per rapina ...

Roma : Truffavano farmacie - 2 denunciati : Roma – Due cittadini Romani, di 37 e 48 anni, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta. Si tratta di person senza occupazione e con precedenti. L’accusa è di truffa continuata in concorso. I due malviventi avevano messo in atto un astuto piano per truffare tre farmacie del quartiere Bravetta. Si presentavano ai titolari e ai dipendenti. Riferivano che nel corso della notte precedente avevano ...

San Giovanni - bimba di 3 anni con spago attorno al collo/ Roma - è in coma farmacologico : salvata da una vicina : San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:46:00 GMT)

FARMACIE DI TURNO APERTE OGGI - 2 GIUGNO 2018/ Roma e Milano - orari e info : le aperture a Firenze : FARMACIE di TURNO APERTE il 2 GIUGNO 2018, OGGI sabato Festa della Repubblica: ultime notizie Milano e Roma, l'elenco completo con informazioni e orari(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:10:00 GMT)

