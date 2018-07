Roma | incendio nella pineta di Castel Fusano

Allarme incendio alle porte di Roma : Sterpaglie, piccoli fusti e macchia mediterranea a fuoco nella Valle del Baccano a Campagnano, alle porte della capitale. Un maxi incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, a dare l'Allarme ...

Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà - nel set a tema “Antica Roma” : Nella notte tra il 6 e il 7 luglio c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. A prendere fuoco sono stati tre capannoni adibiti a deposito delle scenografie e l’incendio ha distrutto parte del set di The post Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, nel set a tema “Antica Roma” appeared first on Il Post.

Roma - incendio negli studi cinematografici di Cinecittà : in fiamme scenografie e rivestimenti : Un vasto incendio è divampato nella notte all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà di via Vincenzo Lamaro a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, ad andare in fiamme scenografie e rivestimenti. È accaduto intorno all’una. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre e l’ausilio di autobotti. Non si segnalano feriti. L’intervento è ancora in corso per la rimozione e lo smassamento di parti ...

Roma : incendio in officina meccanica Conca d’Oro - no feriti : Roma – Fiamme all’interno di una officina meccanica al piano terra di un edificio di otto piani, in via Valsolda 105, a Roma in zona Conca d’Oro. A fuoco, poco dopo le 14, alcune autovetture custodite all’interno dell’attivita’. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte. L’edificio e’ stato momentaneamente evacuato a scopo ...

Roma - incendio a Casal Lomboso : evacuate abitazioni : Vasto incendio di sterpaglie a Roma, in zona Casal Lombroso, tra via Gioele Solari e via Tommaso D’Aquino: evacuate alcune abitazioni a scopo precauzionale. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e la protezione civile con 5 moduli e autopompe. Le fiamme sono state messe sotto controllo e si procede alle operazioni di bonifica. L'articolo Roma, incendio a Casal Lomboso: evacuate abitazioni sembra essere il primo su Meteo Web.