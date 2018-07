Roma | il violentatore di Caracalla è l’uomo nudo della foto virale | era stato arrestato

ilgossip

: Preso a Roma violentatore 'seriale', sospetti su sei casi - Agenzia_Ansa : Preso a Roma violentatore 'seriale', sospetti su sei casi -

(Di sabato 14 luglio 2018) L’uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a, a, era già noto alle cronache: la suamentre passeggiavaper le strade di Grottaferrata Ventotto anni, originario del Gambia, eraarrein flagranza dai carabinieri. In prigione, però, c’è rimasto poco: il tentativo di violenza in via delle Camene, nel centroCapitale, infatti, è di appena tre giorni dopo quello scatto diventatosui social. Mama Djang Diallo, questo il nome del 28enne, stavolta in carcere ci resterà più a lungo. Il tentato stupro si è verificato intorno alle 14 il giorno di San Pietro e Paolo e la vittima è una donna italiana di 38 anni che probabilmente se si è salvata dal, lo deve alla reazione di un ragazzo che stava anche lui correndo ed ha messo in fuga il maniaco. La donna, pantaloncini, maglietta e scarpe da ginnastica, ...