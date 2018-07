Roma | auto in fiamme sulla Colombo | strada chiusa

Roma - albero pericolante - lunghe code sulla tangenziale bloccata : protestano gli automobilisti : lunghe code sull'Olimpica tra l'uscita Cassia e la galleria Giovanni XIII per la chiusura di una carreggiata causata dall'intervento dei vigili del fuoco alle prese con i rami di un albero che ...

Roma - scontro tra due auto a Centocelle : tre feriti - uno è grave : scontro tra due auto, con un ferito grave e due feriti lievi, ieri sera in via di Centocelle. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del V Gruppo Prenestino. Nello scontro tra una Fiat 600 e una ...

Roma : Scoperto con patente e auto rubate - arrestato : Roma – A Roma, durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un’autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della Volante, l’uomo seduto dal lato del passeggero e’ sceso velocemente per salire su un’altra utilitaria, metterla in moto e allontanarsi. Pensando che la cosa fosse strana, i poliziotti lo hanno inseguito e ...

Roma - autobus Atac prende fuoco : paura in viale Regina Elena/ Ultime notizie : 15esimo caso - tutti contro Raggi : Roma, autobus Atac prende fuoco: paura tra i passeggeri in viale Regina Elena, nessun ferito o intossicato ma proteste contro l'amministrazione Raggi.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:21:00 GMT)

Roma : anche Casapound a protesta autodemolitori in piazza : Roma – Circa una cinquantina tra dipendenti e proprietari degli autodemolitori Romani sta manifestando in questo momento all’imbocco di via dei Fori Imperiali per protestare contro il piano di delocalizzazione degli sfasciacarrozze che, a loro dire, potrebbe portare alla chiusura delle attivita’. In piazza anche una decina di militanti di Casapound con tanto di bandiere. Qualche momento di tensione si e’ registrato pochi ...

Ancora un autobus in fiamme a Roma : Un altro autobus dell'Atac ha preso fuoco a Roma. Questa volta è successo vicino all'Università Sapienza, in via Regina Elena. Lo fanno sapere i vigili del fuoco che sono intervenuti con una squadra per spegnere l'incendio che era partito dalla parte posteriore del mezzo. Prima del loro arrivo il personale dell'Atac aveva iniziato a domare le fiamme - con non si sono propagate nelle altre parti del mezzo - con estintori e polvere. ...

Roma - autobus prende fuoco in viale Regina Elena : Alle 12.30 circa, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Roma è intervenuta in viale Regina Elena incrocio viale dell'Università, per incendio di un autobus di linea dell'Atac.

Roma - auto si ribalta sulla Pontina : chiusa l'uscita per Campoverde - traffico in tilt : Ennesimo schianto sulla Pontina. 'Possibili rallentamenti sulla via Pontina per il ribaltamento di un veicolo all'altezza dello svincolo di Campoverde, al km 53+700, in direzione di Latina'. Lo ...

Maltempo Romania - auto travolte dalle acque : 4 morti : In Romania quattro persone, fra le quali due bambini, sono morte dopo dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è stata travolta da un torrente in piena a causa delle piogge incessanti degli ultimi giorni. Come hanno riferito i media locali, la sciagura è avvenuta nella tarda serata di ieri nella località di Magurele, nell’est del Paese. Le vittime sono un uomo di 68 anni, la moglie di 58 e i loro nipoti di quattro e sette anni. I loro ...

Roma : albero su automobili in via Lanciani - una donna ferita : Roma – Un albero di alto fusto e’ crollato intorno alle 16 in via Rodolfo Lanciani, all’altezza del civico 24. L’albero cadendo sulla strada ha occupato le due carreggiate e’ ha travolto due autovetture. Una persona coinvolta e’ rimasta ferita ed e’ stata soccorsa in probabile codice giallo, mentre un’altra persona e’ riuscita ad uscire dalla propria auto. Sul posto due squadre dei Vigili del ...

Roma - albero cade su due auto : un ferito. E' il secondo nel giro di 24 ore : Il crollo in via Lanciani a due passi da Villa Blanc. automobilista in codice giallo. Martedì pomeriggio caso analogo in viale Regina Margherita

Roma : Autostazione Tibus - arrestati 3 pusher : Roma – A seguito dei controlli effettuati nell’area dell’Autostazione “Tibus”, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli hanno arrestato tre cittadini nigeriani, di 30, 36 e 40 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, i Carabinieri hanno notato i tre connazionali a bordo di un’autovettura ferma, proprio nei pressi dell’area di ...

Roma - auto svolta per un parcheggio Travolta una ragazza in motorino : Dramma martedì pomeriggio in via Rodolfo Lanciani, al Nomentano. Una ragazza di 17 anni, V.P., che si trovava in sella al suo scooter Yamaha, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale ...