Roma | albero pericolante | lunghe code sulla tangenziale bloccata | protestano gli

Pubblicato 'La memoria dell'albero' - il primo Romanzo di Tina Vallès tradotto in italiano : Si parla dell'incontro di due memorie che escono pian piano una nell'altra: da una parte abbiamo la memoria di un bambino che costruisce i suoi primi ricordi, dall'altra parte abbiamo la memoria di un anziano che pian piano perde i suoi perché se ne sta andando. Questo libro è stato scritto da Tina Vallès, una traduttrice di professione, ma che quando non traduce si dedica alla scrittura. È laureata in Filologia catalana e ha vinto vari ...

Pubblicato 'La memoria dell'albero' - il primo Romanzo di Tina Vallès tradotto in italiano : Si parla dell'incontro di due memorie che escono pian piano una nell'altra: da una parte abbiamo la memoria di un bambino che costruisce i suoi primi ricordi, dall'altra parte abbiamo la memoria di un anziano che pian piano perde i suoi perché se ne sta andando. Questo libro è stato scritto da Tina Vallès, una traduttrice di professione, ma che quando non traduce si dedica alla scrittura. È laureata in Filologia catalana e ha vinto vari ...

Rienzi : ennesimo albero caduto a Roma è tentato omicidio : Roma – ennesimo albero che cade a Roma, stavolta procurando il ferimento di una persona che si trovava a bordo della propria vettura in via Rodolfo Lanciani, luogo dove e’ avvenuto l’incidente. “A questo punto non possiamo esimerci dal presentare un esposto in Procura per tentato omicidio” – afferma il presidente Carlo Rienzi-. “I responsabili della manutenzione del verde pubblico nella via dove si ...

Roma : albero su automobili in via Lanciani - una donna ferita : Roma – Un albero di alto fusto e’ crollato intorno alle 16 in via Rodolfo Lanciani, all’altezza del civico 24. L’albero cadendo sulla strada ha occupato le due carreggiate e’ ha travolto due autovetture. Una persona coinvolta e’ rimasta ferita ed e’ stata soccorsa in probabile codice giallo, mentre un’altra persona e’ riuscita ad uscire dalla propria auto. Sul posto due squadre dei Vigili del ...

Roma - albero cade su due auto : un ferito. E' il secondo nel giro di 24 ore : Il crollo in via Lanciani a due passi da Villa Blanc. automobilista in codice giallo. Martedì pomeriggio caso analogo in viale Regina Margherita

Crolla altro albero a Roma traffico bloccato verso l'aeroporto : Un grosso ramo di pino è venuto giù in via Guido Calza, all'altezza dei curvoni. Il ramo spezzato non ha preso auto né fatto feriti, ma sul posto si sono create lunghe file di auto. I vigili del fuoco ...

Roma - albero cade su auto in viale Regina Margherita : Un altro albero caduto a Roma: è successo in viale Regina Margherita, dove un albero è franato sui binari del tram. Nella caduta l'albero ha schiacciato un'auto. Dalle prime informazioni non ci ...

Roma - albero caduto in viale Regina Margherita. Schiacciata un'auto - traffico in tilt : Un grosso ramo si è staccato da un albero in viale Regina Margherita a Roma. Il ramo si è schiantato sui binari del tram e nella caduta ha schiacciato un'auto parcheggiata. Dalle...

Roma - cade albero a piazza dei Quiriti. Ennesimo crollo in Prati : Tragedia sfiorata a piazza dei Quiriti in Prati. Un albero è caduto questa mattina, intorno alle 8, nel parco al centro della piazza, viavai ogni giorno di centinaia di persone. Fortunatamente in quel ...

Roma - albero cade su auto : ferita 26enne : Una ragazza è rimasta ferita dalla caduta di un albero in via delle Fornaci, all'altezza del civico 67, in zona San Pietro . Secondo le prime informazioni l'albero avrebbe ceduto colpendo una Toyota ...

Roma - albero cade su auto a San Pietro : ferita una donna : Roma - Incredibile, a due passi da Piazza San Pietro vi sono grandi alberi che possono uccidere perché nessuno li monitora come si dovrebbe fare, a tutela della pubblica incolumità. Oggi in via delle ...

Roma - albero cade su auto a San Pietro : ferita una donna : Un albero è caduto su un'auto a Roma e una donna è rimasta ferita. È accaduto in via delle Fornaci, in zona San Pietro. La donna è stata soccorsa e trasportata dal 118 all'ospedale Santo Spirito per ...

Roma - albero crolla su auto a Prati : ferita donna incinta : È ancora emergenza alberi nel quartiere Prati, in via Leone IV, dove stanotte, intorno alle 23, un ramo di grandi dimensioni ha ceduto e si è schiantato su un'auto di passaggio, una Ford Fiesta, con a ...

Albero cade su auto a Roma : ferita donna incinta : Ieri sera un Albero è caduto su un’auto, una Ford Fiesta, con bordo una donna incinta: è accaduto in via Famagosta, in zona Ottaviano a Roma. La donna ferita in modo non grave, è stata trasportata all’ospedale Gemelli in codice giallo. Sul posto i vigili urbani del Gruppo I Prati e i vigili del fuoco. La strada è ancora chiusa su disposizione dei pompieri. L'articolo Albero cade su auto a Roma: ferita donna incinta sembra ...