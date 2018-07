Roma | 9 gol al Latina Schick e Dzeko i migliori

Nel segno Schick e Dzeko - 9 gol Roma a Latina : Schick apre le marcature, Dzeko le chiude. La nuova Roma di Eusebio Di Francesco riparte dai suoi centravanti, chiamati nella prossima stagione a competere con la Juventus di un certo Cristiano ...

Roma - 9-0 al Latina. Tris di Schick - Dzeko fa due gol in 5' : Senza troppi problemi la prima uscita della Roma di Eusebio Di Francesco che vince per 9 a 0 contro il Latina al Francioni. Nei primi 37' i giallorossi riescono a siglare ben 6 reti: tripletta di ...

Roma - lite per una precedenza : 35enne accoltellato alla gola. Un arresto per tentato omicidio : Al termine di meticolose indagini, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentato omicidio un 63enne Romano, con numerosi precedenti, in esecuzione dell'ordinanza di custodia ...

Roma - le verità di Sabatini : 'Pallotta uomo insicuro. E su Allegri e Nainggolan...' : Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma approdato adesso alla Sampdoria, ha parlato al Corriere dello Sport. Questa una parte delle sue dichiarazioni: Hai apprezzato l'accoglienza in giallorosso? 'Mica tanto. Sto cercando di guarire dalla malattia Roma. Non me la posso portare dietro tutta la vita&...

La nuova Roma e ‘Davide contro Golia’ : Roma – Come in ogni precampionato si veleggia tra dubbi ipotetici e apparenti certezze. Consapevoli che il campo potrà trasformare gli uni nelle altre ma anche viceversa. E poi c’è sempre l’incognita del calciomercato, che lascia sospesi tra la speranza di grandi colpi e il timore di partenze illustri. La Roma che si presenta ai nastri di partenza della stagione 2018/2019 non fa certo eccezione a queste ‘montagne ...

Einar con Salutalo da parte mia a Roma : testo e video del nuovo singolo in Piazza del Popolo : Einar con Salutalo da parte mia al Wind Summer Festival di Roma si esibisce in occasione del secondo appuntamento, su Canale 5 oggi, 12 luglio. Anche Einar Ortiz, finalista di Amici di Maria De Filippi, ha partecipato questa sera alla seconda puntata del Fesrtival musicale dell’estate di Canale 5 presentando il nuovo singolo in radio. Salutalo da parte mia è l’inedito presentato ad Amici nel corso dell’edizione 17, che lo ha visto giungere ...

Roma - 700 tifosi al Tre Fontane. Cori contro Ronaldo : 'Noi abbiamo Dzeko gol' : Festa a metà al Tre Fontane dove la Roma questo pomeriggio ha svolto un allenamento davanti a circa 500 tifosi. Non un sold out, forse per il caldo o per il poco preavviso, fatto sta che le tribune ...

Roma - El Shaarawy : "Quest'anno voglio almeno 10 gol" : Pensare che sono già quasi dieci anni dal suo esordio in Serie A un po' fa effetto eccome. E forse anche a lui, che il 21 dicembre 2008 calcò per la prima volta un campo della Serie A a poco più di 16 ...

Roma - Cristante con il 4 di Nainggolan 'Ma nessuna guerra al passato' : Roma - nessuna paura del passato, ma solo tanta voglia di dimostrare. E' con questo biglietto da visita che Bryan Cristante si presenta alla Roma nella sua prima conferenza stampa in giallorosso. L'ex ...

Il 12 luglio a Roma il premio Agol ' Giovani Comunicatori' : ... la consegna di un premio speciale a Gianni Letta per celebrare la sua lunga e brillante carriera nel mondo della politica e del giornalismo e del premio come miglior storyteller a Franca Leosini , ...

Roma - Perotti accoglie Pastore : “la società ha rimpiazzato benissimo la partenza di Nainggolan” : Il giocatore della Roma ha parlato dal ritiro della squadra giallorossa, accogliendo Pastore e parlando degli obiettivi di questa stagione “Il fatto di essere arrivati in semifinale di Champions ha dimostrato quello che siamo capaci di fare, non è stata una casualità. Si può passare il primo turno, poi abbiamo battuto Shakhtar e Barcellona, non è una casualità. Dobbiamo ricominciare da lì e dal campionato“. LaPresse/Alfredo ...

Roma - Perotti : "Pastore al posto di Nainggolan? Ottima soluzione" : Secondo giorno di ritiro per la Roma a Trigoria, ancora senza tifosi al seguito, ma la società sta studiando un paio di sedute a porte aperte,, sotto un sole davvero caldo. A parlare, prima della ...

La storia di Simone : "Lavoro come gigolò a Roma. Vi spiego come ho iniziato" : A Roma è tra i gigolò più richiesti. Ma non offre solo prestazioni sessuali: dialogo, sostegno e coccole sono alcune dei servizi che offre alle sue clienti. Lui, Simone, si è lasciato intervistare da ...