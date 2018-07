Roger Federer ha venduto la sua villa a Wollerau | ma l' affare è pessimo!

Wimbledon – Volandri critica Federer : “sconfitta contro Anderson? Nadal non avrebbe perso. Ecco cosa ha sbagliato Roger” : Mentre tutti hanno esaltato il talento di Kevin Anderson, dopo la vittoria nei quarti di finale di Wimbledon contro Federer, Filippo Volandri ha preferito sottolineare i demeriti di Roger Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di ...

Nadal : 'Molto dispiaciuto per Roger Federer'. Del Potro : 'Rafa ha meritato' : Roger non è più qui, adesso è realta, fa parte del nostro sport, ma mi dispiace molto. E' impossibile vincere sempre, anche per un campione come lui. Ha avuto molte possibilità ma non è riuscito a ...

Wimbledon 2018 : i risultati dei quarti di finale maschili. Roger Federer eliminato! Rafa Nadal batte Del Potro al quinto set : è semifinale con Djokovic! : L’impensabile è accaduto, l’inconcepibile si è avverato. È la frase che meglio racchiude la giornata di quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Come altro definire l’eliminazione di Roger Federer, testa di serie numero uno del torneo e, manco a dirlo, favoritissimo. A firmare l’impresa è stato Kevin Anderson, che mai prima di oggi aveva strappato un solo set allo svizzero. Una tradizione che si stava ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer abdica. Chi salirà sul trono? Novak Djokovic può completare il ritorno : La notizia del giorno a Wimbledon è presto detta. Roger Federer è stato sconfitto ai quarti di finale da Kevin Anderson. Già questo basterebbe come sorpresa, ma possiamo fare ancora meglio, aggiungendoci che il sudafricano ha vinto dopo essere stato sotto due set a zero: è il primo a battere il campione svizzero in un torneo dello Slam recuperando tale svantaggio, il primo a farlo annullando un match point. Perché se Federer avesse concretizzato ...

Diretta Wimbledon 2018 / Federer Anderson - 6-0 7-6 5-7 4-6 11-13 - streaming video e tv : Roger ko!

Wimbledon 2018 : CLAMOROSO RIBALTONE - Roger Federer eliminato! Kevin Anderson rimonta dallo 0-2 e vola in semifinale : CLAMOROSO colpo di scena a Wimbledon: Roger Federer è stato eliminato da Kevin Anderson al termine di una partita pazzesca e che rimarrà nella storia dello Slam più prestigioso e amato. Il Maestro, indiscusso Re sull’erba londinese, si è arreso al cospetto dell’ostico giocatore sudafricano, capace di imporsi per 3-2 (2-6, 6-7(5), 7-5, 6-4, 13-11) dopo 4 ore e 17 minuti di autentica battaglia. Il 32enne ha piazzato una rimonta ...

LIVE Wimbledon 2018 - Federer-Anderson in DIRETTA : Re Roger insegue la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Roger Federer-Kevin Anderson: oggi, mercoledì 11 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare maschile. Sul Campo numero 1, a partire dalle ore 14.00, il primo match in programma sarà la sfida tra l’elvetico Roger Federer ed il sudafricano Kevin Anderson. Lo svizzero cerca di continuare la cavalcata verso il nono sigillo ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer-Kevin Anderson - quarti di finale. Data - programma - orari e tv : quando gioca il Maestro?

Wimbledon 2018 : Roger Federer-Kevin Anderson - quarti di finale. Data - programma - orari e tv : quando gioca il Maestro? : Roger Federer prosegue la sua cavalcata a Wimbledon 2018, strapazza Mannarino con un rapido 3-0 e vola ai quarti di finale dove affronterà Kevin Anderson, oggi capace di avere la meglio sul francese Monfils al termine di un incontro tiratissimo. Il Maestro sta incantando per il gioco espresso sull’amata erba londinese e vuole proseguire la propri avventura fino all’atto conclusivo con l’obiettivo di imporsi ancora una volta nel ...

Wimbledon – Federer non conosce ostacoli : spazzato via Mannarino - Roger vola ai quarti : Roger Federer stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon: il tennista svizzero supera Mannarino senza difficoltà e attende il vincitore della sfida fra Monfils e Anderson Bastano solo 1 ora e 47 minuti a Roger Federer per archiviare la pratica Mannarino ed accedere agli ottavi di Wimbledon. Il tennista svizzero, attualmente numero 2 al mondo dietro a Rafa Nadal, si è imposto in 3 set sull’avversario francese, concludendo la sfida ...

Wimbledon 2018 - oggi in campo Roger Federer e Rafael Nadal. Gli orari dei loro incontri e come vederli in tv : oggi è il giorno del Manic Monday a Wimbledon. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Non fanno eccezione i due grandi rivali del tabellone femminile Roger Federer e Rafael Nadal, giunti alla seconda settimana dei Championships in scioltezza. Lo svizzero darà il via al programma del ...