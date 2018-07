ROBERTO BOLLE Il successo di Danza con me e i progetti per il futuro Techetechetè

Techetechetè/ Anticipazioni : Carla Fracci - Elettra Morini e ROBERTO BOLLE i protagonisti di oggi (14 luglio) : Techetechetè, le Anticipazioni e le informazioni per lo streaming, come seguire la puntata con Carla Fracci, Elettra Morini e Roberto Bolle protagonisti assoluti.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 08:08:00 GMT)

Milano - OnDance - ROBERTO BOLLE : «Un'emozione vedere ballare la città» : Milano ha scoperto di possedere un'anima danzante: oltre 30 mila spettatori hanno partecipato alla prima edizione di OnDance, la grande festa ideata e organizzata da Roberto Bolle su misura per la ...

Chiusura con flash-mob per l'OnDance di ROBERTO Bolle : ... si calcola che OnDance abbia coinvolto attivamente più di 30.000 persone, inoltre, tutte le iniziative e i suoi spettacoli hanno segnato un entusiastico sold out con file lunghissime di persone.

Milano - ROBERTO BOLLE incanta la Galleria : ecco il tango mozzafiato | VIDEO : Spettacolo giovedì sera in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, che è stata trasformata per l'occasione nel personalissimo palco di Roberto Bolle e Nicoletta Manni. ...

Incontro fra studenti e ROBERTO BOLLE per i 20 anni della Bicocca : Alla festa, animata dalla musica del CoroBicocca e di RadioBicocca e dagli sketch comici di Claudio Cremonesi, hanno partecipato tutti i protagonisti del mondo accademico e non solo: docenti, ...

Incontro fra studenti e ROBERTO BOLLE per i 20 anni della Bicocca : L'étoile è stato protagonista di uno stimolante confronto con gli studenti sul rapporto tra la danza e gli altri saperi, come la psicologia, l'economia o la medicina, moderato da Valeria Crippa, ...

Incontro fra studenti e ROBERTO BOLLE per i 20 anni della Bicocca : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Un pubblico catturato dalla danza quello che ha riempito ieri l’aula magna dell’Università Bicocca per l’Incontro con Roberto Bolle. L'étoile è stato protagonista di uno stimolante confronto con gli studenti sul rapporto tra la danza e gli altri saperi, come la psicologia

Danza : On Dance - al via grande festa di ROBERTO Bolle : Una serie di eventi che fino a domenica travolgono tutta la città, tra spettacoli, workshop gratuiti di Danza classica e contemporanea, flash mob, mostre fotografiche e installazioni live, ritrovi ...

Milano - parte «On dance» : la grande festa della danza di ROBERTO Bolle : In prima persona o seduti in poltrona, ad ammirare i professionisti dei vari generi: balletto classico e hip hop, tango e swing, in forma di spettacoli, workshop, milonga e giocodanza, incontri, ...

OnDance - la grande festa della danza di ROBERTO BOLLE accende Milano : Spettacoli, eventi, workshop gratuiti di danza classica, contemporanea e street con maestri di caratura internazionale, corsi accademici dedicati ai vari generi di danza, laboratori di disegno del ...

ROBERTO BOLLE : Ho fatto tanti sacrifici. E li rifarei tutti - : Infine, la sera ci sono gli spettacoli. Le mie sono giornate molto intense e impegnative. Anche perché quando non sono in sala da ballo organizzo eventi come OnDance , che richiedono un grande ...

On dance : a Milano arriva la settimana della danza - firmata da ROBERTO BOLLE - : Il calendario , in effetti, abbraccia tutta la città, ma anche tutta la cittadinanza: un opening danzante al Castello Sforzesco, spettacoli e workshop gratuiti, eventi e corsi dedicati ai più ...

ROBERTO BOLLE lancia On Dance : l'evento che accende la danza : ... 'Milano è il palcoscenico perfetto' Milano si accende di danza grazie al ballerino Roberto Bolle e sta per diventare un palcoscenico a cielo aperto per un'intera settimana con spettacoli, eventi, ...

«On dance» - Milano capitale della danza con la rassegna promossa da ROBERTO Bolle : In mezzo spettacoli, workshop gratuiti di danza classica, corsi accademici, laboratori, mostre, flash mob. E dal 13 al 17 giugno cinque gala Bolle and friends al Teatro degli Arcimboldi. «E un ...