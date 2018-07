Rivelata la trama dell’ultimo episodio di The Originals 5 | chi morirà nel finale di serie?

optimaitalia

(Di sabato 14 luglio 2018) The5 sta ormai andando dritto dritto verso il granche non avrà solo il compito di chiudere un'intensa stagione ma anche un'intera. Lo spin off di The Vampire Diaries è stato cancellato ma prima ha dato vita ad un'altra, Legacies, incentrata su Hope Mikaelson e i colleghi della scuola dei Salvatore.Secondo i primi rumors, nel nuovo spin off non compariranno i Mikaelson e questo lascia pensare che proprio il terribiledi stagione potrebbe porre fine alla loro vita. Nelle scorse ore, la rete ha rivelato ladell'ultimodi The5 e i primi indizi non mancano a favore di questa teoria.Il granandrà in onda il prossimo 1 agosto negli Usa con il titolo "When the Saints Go Marching In" in coppia con la nuovadi Kristin Kreuk, Burden of Truth. L'ultimoè stato firmato da Jeffrey Lieber da una storia di ...