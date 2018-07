Ritrovato escursionista disperso | è in buone condizioni

Pordenone : Ritrovato escursionista disperso : ritrovato dalle squadre del Soccorso Alpino di Maniago (Pordenone) l’escursionista disperso nel comune di Tramonti (Pordenone), in località Ca’ Zul. Il 54enne era uscito ieri per una gita in montagna con il suo cane e non aveva fatto ritorno a casa. I tecnici impegnati nelle ricerche hanno incontrato il disperso che stava scendendo autonomamente in cerca di aiuto dopo aver lasciato il cane nei pressi di Casera Ciarpen: l’uomo ...