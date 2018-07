Rifiuta nozze combinate 18enne sotto protezione

ilgiornale

(Di sabato 14 luglio 2018) Trame, e traumi, tristemente noti. L'alibi vigliacco della "cultura" e della "tradizione" per giustificare soprusi inaccettabili. Un padre pakistano che, in nome dei "sacri valori" dell'Islam, vorrebbe imporre con la forza un matrimonio combinato alla figlia. Accade oggi. In Italia. A Brescia. Ma assurdità analoghe si segnalano in varie parte del nostro Paese. Altro che la tanto sbandierata "integrazione", così cara al popolo buonista del politicamente corretto.Ma guai ad anestetizzarsi alla più strumentale delle retoriche global. Bene quindi ha fatto Il Giornale di Brescia a pubblicare con evidenza la storia di una ragazza pakistana residente a Brescia, ora postadalla Questura per il timore che il padre possa farle del male dopo che lei ha detto "no" alle. E anche in questa vicenda non manca la "solita" accusa dei genitori alla figlia: "Vivi ...